Cataratas: buscan al hombre que cayó por el Salto Bossetti mientras la policía investiga el hecho

lunes 17 de octubre de 2022 | 17:10hs.

La policía de Misiones investiga el hecho donde un hombre cayó a las aguas del rio Iguazú en el balcón del salto Bossetti del circuito superior como “Supuesto Suicidio”. Tras las primeras averiguaciones se pudo determinar que el hombre, del cual se desconoce la identidad y hasta el momento no hay rastros de su paradero, no estaba con un grupo guiado. Sino que se trataría de un turista particular de aproximadamente 60 años según, el testimonio de los turistas que estaban allí.

La policía informó que tomaron conocimiento del hecho a las 10:55 horas, cuando desde Parques Nacionales dieron aviso de que una persona (masculino) se habria arrojado o caído del primer balcón del Salto Bossetti, en las Cataratas del Iguazú, desapareciendo de la superficie perdiéndose en las aguas del rio Iguazú que se encuentra con un caudal extraordinario debido a la crecida.

Los efectivos policiales dialogaron con Héctor Ball, jefe de Guardaparque del Parque Nacional Iguazú, quien indicó que una guía de turismo le manifestó que un ciudadano masculino, del cual se desconoce demás datos se había quitado las zapatillas y se arroja al salto Bosetti. Cabe destacar que, debido al caudal del agua, personal de Bomberos Voluntarios no puedo ingresar al lugar y se procedió a cerrar el sector por lo ocurrido.

Según el testimonio de las personas que estaban en el lugar el hombre se habría subido a la baranda para tomarse una selfie, en un momento dado perdió el equilibrio ya que se le habría resbalado el teléfono celular y fue allí que cae al agua y pierde uno de los calzados.

La policía tomo declaraciones a una de las guías de turismo que se encontraba en el balcón cuando sucedió el hecho, aunque no pudo contar lo que sucedió ya que no vio cuando el hombre cayó sin embargo fue la que se comunico con el jefe de guardaparques. Respecto a la identificación del hombre no trascendieron mayores datos ya que el hombre estaría solo en el área protegida visitando Cataratas.

No es la primera vez que ocurre algo así en el Parque Nacional Iguazú. El último caso de una caída se produjo en agosto del 2019, en el Salto 2 Hermanas.