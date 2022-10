“No hay más cumpleaños, no hay más Día de la Madre”

lunes 17 de octubre de 2022 | 6:03hs.

“Se me fue la vida”, expresó en su declaración testimonial Rosa Ferreyra, la madre de Gisela Lorena Ferreyra (32) y abuela de Cergio Maximiliano Ferreyra (12) en la primera jornada del juicio contra Adrián Alberto Krutki (36).

“Los extraño tanto”, manifestó con evidente angustia la mujer que fue la primera y única en declarar luego de la lectura de los documentos que el martes dieron inicio a las audiencias por el crimen ocurrido hace más de una década.

Siguió: “No hay más cumpleaños, no hay más Navidad, no hay más Día de la Madre y por ahí está mal que lo diga, porque está Ezequiel, pero sentí sinceramente que se me fue la vida. La falta que me hacen, es como que me sacaron una parte. Nos arruinó la vida. Me siento culpable de reír porque no están ellos. Estoy devastada, no hay consuelo y no pude reiniciar mi vida”, confesó. Agregó “Me parecía una mentira todo lo que pasaba”.

Según su testimonio, su otro nieto, Ezequiel, el niño de 10 años que resultó ser otra víctima ya que perdió a su madre y a su hermano mayor, apenas ocurrió el hecho, había sido trasladado a la casa de un familiar.

“Este señor (Krutki) no sólo se llevó sus vidas. En mi caso, me quedé en ese tiempo y no puedo escapar. Lore era mi única hija, Cergio era mi vida. Quería que fuera una persona de bien como su mamá. Eran personas muy valiosas para la sociedad”, expresó.

“Todavía tengo grabada la carita de Cergio que se dio vuelta y me tiró un beso desde la moto”, recordó.

“Es muy fuerte que te avisen que les mataron a tu hija y a tu nieto. Necesito hacer justicia, que la Justicia responda. Tener aunque sea un alivio y que sus muertes no sean en vano. Lorena hubiese hecho lo mismo por mí o por cualquier persona”, finalizó.

