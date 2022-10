Día de alegatos y sentencia, casi once años después

lunes 17 de octubre de 2022 | 6:05hs.

Los alegatos de las partes y la sentencia del juez en el juicio contra Adrián Alberto Krutki (36) se darán a conocer en la jornada de hoy luego de las tres audiencias de rondas testimoniales iniciadas el martes 11, a más de una década del doble crimen en accidente de tránsito ocurrido en Apóstoles el 11 de diciembre de 2011.

Krutki, imputado por haber atropellado y provocado la muerte de Gisela Lorena Ferreyra (32) y de su hijo, Cergio Maximiliano Ferreyra (12), llegó en libertad al juicio oral y público pero podrá quedar detenido en caso de ser declarado culpable.

El hombre manejaba alcoholizado en el momento del siniestro y, por el hecho, está imputado por “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso real concursando realmente con abandono de persona seguida de muerte”.

La audiencia se llevará a cabo en la sala de debates del Juzgado Correccional y de Menores de Posadas, ubicada en el predio del Palacio de Justicia de Misiones, donde el juez César Raúl Jiménez, a cargo del tribunal unipersonal, dará continuidad al juicio.

A su turno, expondrá la fiscal subrogante Amalia Spinnato. Por otra parte, tendrá su momento la abogada querellante particular que defiende los intereses de la familia de las víctimas, Margarita Beltrametti, y por último, será el turno del defensor del imputado, José Antonio Reyes.

En la primera jornada declaró la madre y abuela de las víctimas, Rosa Ferreyra, en la segunda audiencia comparecieron ocho testigos de los cuales, uno de ellos, fue Noemí Krutki, hermana del imputado y quien iba de acompañante en el vehículo en el momento del choque.

Por último, en la tercera ronda de testimonios, fueron citados peritos policiales, automovilistas y conductores de colectivos que pasaron y se detuvieron por el lugar aquella noche de diciembre de 2011.

“Entramos en shock”

La segunda jornada del juicio estuvo cargada de tensión ya que entre los testigos estuvo presente Noemí Krutki, hermana del imputado, quien iba de acompañante al momento del hecho.

La mujer relató los instantes previos a la colisión. “Estaba oscuro y cuando sentí el impacto grité ‘¡cuidado!’ Y desde ahí no recuerdo mucho porque entramos en shock con mi hermano. Él me llevó hasta casa. Él estaba llorando. Estábamos muy asustados y por eso no paramos”, recordó la mujer.

Esto es, en relación al abandono que sufrieron las víctimas en el lugar del encontronazo entre el Ford Escort y la moto Gilera.

Afirmó que, mientras intentaban pasar un colectivo de media distancia que viajaba en mismo sentido que ellos -Azara-Posadas-, se adelantaron varios metros y cuando intentaron reincorporarse al carril original de circulación ocurrió el impacto.

“En ese momento ni nos dimos cuenta de que chocamos. Sentí el golpe únicamente. No se veía nada en la ruta. No tenía luz la moto. No se veía la luz de la moto ni de los autos de frente”, añadió Krutki.

Aclaró: “Somos muy conscientes del dolor que causamos. No somos malas personas. Fue un accidente. Lamentamos muchísimo y pedimos perdón porque somos conscientes del daño que hicimos. Nada fue intencional. Para nosotros tampoco fueron fáciles estos once años”.

Luego, una vez finalizado su aporte y mientras intentaba abandonar la sala, Rosa Ferreyra se puso delante de Noemí y exhibiendo una imagen de su hija y su nieto fallecidos en la colisión le recriminó “ustedes fueron los responsables de esto”, mientras rompía en lágrimas.

El factor humano

Otro de los testimonios de la segunda jornada fue el del perito, a cargo de los estudios accidentológicos, quien detalló el sentido de circulación de los vehículos involucrados, el lugar y velocidad aproximada del impacto, como así también cuál de los dos vehículos fue el embistente en el siniestro y los daños producidos por el encontronazo, la trayectoria del arrastre de la moto por el derrape y las condiciones de la arteria.

Se pudo calcular que el coche iba a unos 92 kilómetros por ahora al momento del impacto y, ante una consulta por parte de la fiscal, sostuvo que la falta de reacción que tuvo el conductor se vio evidenciado por el estado de ebriedad en el que se encontraba.

En esa línea, la bioquímica María Balzczevich, quien realizó la prueba de alcoholemia, confirmó que Krutki arrojó 1,56 gramos por litro de sangre, mientras que las otras tres muestras tomadas tuvieron resultado negativo.

Quien también dio algunos detalles de lo que le tocó ver aquella noche fue Víctor Hugo Giglioni, chofer de colectivos y que al momento del hecho se desempeñaba como guarda.

Señaló que esa noche la visibilidad era buena y que la velocidad del ómnibus era normal al ser sobrepasado por el coche.

También declaró Ramón Sotelo, quien esa noche se topó con el accidente a los pocos segundos de salir de una estación de servicio de Apóstoles con su vehículo.

Llegó a la zona, visualizó un bulto y se detuvo. “Había un charco de sangre y empecé a llamar a la Policía y al hospital. En ese momento yo sentía como un quejido y que había una persona que emanaba sangre por la boca”.

La segunda ronda de testimoniales se cerró con los aportes de los policías Darío Benítez y César Salinas, oficial de servicio y comisario de la seccional Primera de Apóstoles en ese momento, respectivamente.

También se escuchó el aporte de la licenciada en Psicología Marianela Dos Santos, quien trató durante dos años con Ezequiel, hijo y hermano de las víctimas, respectivamente, y que ayudó en la contención psicológica.

El impacto recibido

En lo que respecta a la última jornada de testimonios, el primero en dar sus aportes fue el integrante de la División Científica de la Policía de Misiones, Luis Alejandro Bogado. El uniformado relató los distintos aspectos que observó y que luego se reflejaron en su informe policial.

Allí, refirió que el impacto fue absorbido por el neumático trasero de la moto, lo que produjo que uno de los frenos de este último vehículo impactara contra el parabrisas del coche, lo que inmediatamente hizo levantar por los aires a los dos motociclistas quienes fueron lanzados a varios metros del lugar inicial de impacto para terminar tendidos sobre la citada arteria.

Marcelo Fabián Guirula, por su parte, fue citado a declarar ya que fue uno de los automovilistas que llegó a la escena del siniestro vial apenas unos pocos segundos después del encontronazo.

Aunque uno de los detalles más importantes del testigo tuvo que ver con que luego de contar que el colectivo había pasado a gran velocidad la fila de autos en la que iban en sentido Azara-Apóstoles esa noche, otro coche también traspasó la hilera de autos.

Por último, otro de los testimonios incorporados por lectura al debate, fue el de Nelson De Olivera, chofer de la empresa Águila Viajes y que se sospecha, fue el último vehículo al que el imputado traspasó antes de impactar con la motocicleta en donde iban los fallecidos.

En su aporte el trabajador del volante contó que en un momento dado de su viaje advirtió un bulto y una moto a un costado. A lo que el chofer relató que tuvo que aminorar la marcha ya que la banquina estaba en muy mal estado. Aunque no precisó quién fue el responsable.

“No hay más cumpleaños, no hay más Día de la Madre”