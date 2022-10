Marcha de los días: Fraccionados y desorganizados

domingo 16 de octubre de 2022 | 3:30hs.

Los muchachos peronistas, seguramente mañana 17 de octubre cantarán a viva voz "todos unidos triunfaremos", tan solo porque es parte de la letra de la marcha peronista. Pero esta vez, solo será una frase para entonar una y otra vez, porque lejos quedó la posibilidad de un gran acto de unidad peronista. Esa era la idea primigenia a fines de septiembre, de unir a todos el peronismo en un solo lugar, como un mensaje de respaldo contundente al Gobierno y de fuerte apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el intento de asesinato. Porque el peronismo sabe que la unión no solo dio origen al movimiento, sino que representa la base de tantos triunfos.

Esa imagen de una gran movilización no podrá ser posible, por lo tanto, tampoco la foto de unidad. Es que al menos tres importantes sectores del peronismo, cada uno con su propia impronta, planifican realizar su propio Día de la Lealtad, para intentar lograr posicionamientos de cara a las elecciones del próximo año. A su vez, marca la nueva división de la Central Obrera, ya que la mayoría de la CGT hará un acto en el estadio Obras Sanitarias y se espera el lanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista, que representa el histórico brazo político del movimiento obrero, desde el cual una parte del gremialismo distanciado del kirchnerismo se propone negociar lugares en las listas de candidatos en todo el país. Esperan mostrar al sindicalismo en su máxima expresión, de allí que no se prevé la presencia de políticos ni funcionarios. Al contrario, es uno de los sectores sindicales, que no ocultan el malestar que provocó la decisión del presidente Alberto Fernández, de mostrar un gesto tardío de autonomía política y designar a Kelly Olmos -a quien le reconocen su acercamiento al mundo gremial- en el Ministerio de Trabajo, sin consultas previas que representaron gestos imperdonables en un ámbito de relevante poder para el sindicalismo argentino. De esta manera, Olmos que reemplaza a Claudio Moroni, llega empoderada por el presidente, pero debilitada por la falta de consenso. Del mismo modo, las designaciones de Victoria Tolosa Paz, en el Ministerio de Desarrollo Social y Ayelén Mazzina, en el de Mujeres, Género y Diversidad, también provocaron malestar en el peor momento del gobierno. Es que fueron nombradas por el presidente sin consultas previas a Cristina Kirchner, ni a Sergio Massa, queriendo el presidente demostrar cierta autonomía, pero terminó generando nuevas tensiones en la cúspide del poder.

El segundo acto, lo prepara el moyanismo y en general el gremialismo más kirchnerista y sobre todo más alineado con la vicepresidenta Cristina Fernández. Allí están los del Frente Sindical por el Modelo Nacional, la Corriente Federal de los Trabajadores y la CTA, que confluirán sobre Plaza de Mayo junto al PJ bonaerense y se abrazarán a La Cámpora. Se especuló que Cristina Kirchner, podría asistir, pero tras el atentado y por una cuestión lógica, a pesar del gran crecimiento de su figura, no está haciendo apariciones públicas.

La tercera movilización, terminará con un cabildo abierto en La Matanza, organizado por el Movimiento Evita junto a otras organizaciones sociales.

Por lo tanto, en al menos tres importantes actos en conmemoración al 77° aniversario del nacimiento del peronismo, se entonará la marcha peronista pero no habrá un mensaje claro de unidad ni de lealtad. Al contrario, al cambiar los intereses, los peronistas se muestran fraccionados y desorganizados, horas previas a rendir tributo por aquel 17 de octubre de 1945, que diera origen al Día de la Lealtad, producto de una movilización popular multitudinaria en rescate y a favor de Perón. Esta vez no hay gestos similares. Como muestra de ello, Alberto Fernández que es el actual presidente del PJ Nacional, estaría analizando no participar en ninguno de los actos programados alegando cuestión de agenda, aunque tampoco ninguno de los organizadores les habría ofrecido un lugar de preponderancia en el escenario. El presidente le suma tensión al espacio con sus intereses renovados en busca de una reelección; que, como están las cosas, solamente figura en su cabeza y en la mesa chica. Por estas horas, se estima que eventualmente podría terminar haciendo un acto simbólico conmemorativo. Mientras Sergio Massa, también en esto intentaría diferenciarse, concurriendo al menos un rato en cada acto.



Los 14 dólares en el país

A propósito del ministro de Economía, se le reconoce haber generado algo de calma a la convulsionada economía nacional. Pero es solo el comienzo. Tras haber favorecido la recuperación de confianza y haber acumulado un poco de reservas a favor del Banco Central, Massa tiene ahora como principal objetivo reducir la inflación, para lo cual debe recortar el déficit fiscal y generar confianza en el peso. Una misión para nada sencilla, en un país donde conviven 14 tipos de cotizaciones distintas para la moneda estadounidense. Cualquier visitante que llegue al país deberá hacer un curso intensivo, como lo hace el argentino a diario, para descifrar qué destino tiene cada moneda norteamericana. En la argentina se parte del dólar oficial controlado por el Banco Central, se añade el mayorista, el ahorro, tarjeta y el Netflix, para pagar por los servicios de streaming pasando por el blue, también llamado paralelo que se vende en las cuevas o lo hacen vendedores callejeros. Luego aparece el dólar Mep, utilizado en el mercado de capitales o el contado con liquidación, más conocido por su sigla CCL, a ello se añade, el dólar tecno utilizados por empresas tecnológicas para hacer inversiones. Entre los más recientes, se sumaron ante la proximidad del mundial, el dólar turista o Qatar, para hacer compras en el exterior, más el dólar recitales o más popularizado como dólar Coldplay, para la contratación de artistas internacionales. Como si todo fuera poco, también se accede mediante plataformas exchange (para intercambios), como es el caso del dólar cripto. Se le suma para la venta al exterior de granos, el dólar soja o el dólar lujo, destinados a las compras de vehículos de alta gama, embarcaciones, entre otros bienes.

Pero, no solo hay que aprender las denominaciones de los 14 tipos de dólares que conviven en el país, sino las cotizaciones diarias, además de saber cómo liquidar en algunos casos y, sobre todo, las recargas aplicadas como el impuesto País, a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Estas medidas restrictivas aplicadas por el gobierno nacional son para desalentar las compras de dólares, a raíz de la falta de reservas en el Banco Central y por tal razón, en sus múltiples denominaciones, la mayoría casi duplican los valores establecidos para el dólar oficial.

Recurrir a la moneda norteamericana es una costumbre argentina cuando hay dudas sobre el futuro económico, lo cual es una cuestión cada vez más frecuente en el país. El tema es cómo resolver esta situación para traer algo de coherencia y como pretende Massa, recuperar la confianza en el peso. Ahora busca bajar la inflación para lo cual se analiza un programa de estabilización, que no todos fueron exitosos en la argentina por caso el Plan Austral o Primavera, para alinear tanto la política fiscal, monetaria y cambiaria. Pero es necesario concretar acciones porque la inflación sigue siendo el mayor dolor de cabeza de los argentinos y en consecuencia para el Gobierno. Es a su vez, una de las exigencias planteadas desde el Fondo Monetario Internacional.



Ante empresarios

Esta semana se conoció de la pequeña desaceleración de la inflación que se registró en septiembre, lo cual claramente no resulta suficiente como reconoció el titular de la cartera económica. Es que lleva acumulado en los primeros meses del año 66,1% este año y en septiembre fue el 6,2%. Es decir, cedió apenas unos puntos, pero se dirige a los tres dígitos.

A su vez Massa, brindó algunas precisiones ante empresarios en el Coloquio de Idea de que buscará mantener en el país, un camino de austeridad fiscal. Allí coincidió con el diagnóstico de que la política tiene que ceder y por lo tanto dar ejemplo de austeridad, pero a su vez apeló a los sectores económicos para que también cedan con algunos beneficios que tienen desde hace muchos años, haciendo alusión a beneficios impositivos que el Gobierno busca rediscutir en el proyecto de Presupuesto 2023.

En ese mismo ámbito, el presidente Alberto Fernández aprovechó para plantear que desde su administración no se espió a nadie, no se usó a la AFIP para presionar a nadie, aludiendo a otras administraciones, como tampoco se pidió un centavo para concretar obra pública. Aprovechó el ámbito, para repasar lo logrado en la gestión fundamentalmente en la recuperación de la actividad económica tras la pandemia y que las industrias están en su mejor nivel de producción, por lo que interpeló a que los empresarios vieran el vaso medio lleno. El discurso, incomodó a los presentes, que según los balances los empresarios ganaron mucha plata con esta administración como no ocurrió durante el macrismo, aunque sus miradas están puestas en qué proponen desde Juntos por el Cambio. De hecho, durante el desarrollo de Idea, lo que despertó aplausos de los asistentes fue la promesa de enviar un proyecto de ley al Congreso para la modificación del sistema de multas laborales que prometió Horacio Rodríguez Larreta junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A su vez por fuera del programa oficial de debates, otros referentes de la oposición Patricia Bullrich, Javier Milei y Facundo Manes encabezaron distintos almuerzos con empresarios.



Milei en el armado nacional y en Misiones

Milei, despertó interés en demanda de lugares para asistir al almuerzo con los empresarios, quien llegó acompañada por su hermana Karina, en Mar del Plata. Les prometió aplicar un plan motosierra, en relación a los recortes que haría de llegar a la Casa Rosada. Afirman que fue uno de los más buscados para la foto y que unos 20 empresarios pidieron una cita con él. En el medio, se conoció que ya tiene un armado nacional que cubre 23 de las 24 provincias, solo le falta Río Negro.

De ese armado de La Libertad Avanza se está ocupando además de su hermana, Carlos Kikuchi, con el objetivo de ganar estructura y respaldo. Justamente a este dirigente se lo vio ayer en Posadas acompañado por Eugenio Casielles, legislador porteño que se presenta como extra partidario e integra el equipo del armado nacional del libertario, además de otros dos dirigentes del espacio. Juntos, están recorriendo la provincia ya no solo en busca de aceitar estructura sino fundamentalmente en busca de recursos económico pensando en lo que representará la campaña presidencial. Se sabe que en política las campañas electorales son muy costosas, para ello son los pedidos de apoyo económico que en forma reservada hacen los dirigentes a empresarios e instituciones importantes.



Misiones con presupuesto aprobado

Misiones ya tiene el presupuesto provincial 2023, aprobado. Una vez más, es la primera provincia en tener definida las estimaciones de manera anticipada. El jueves, la Cámara de Diputados votó de manera unánime, es decir con el apoyo de bloques oficialistas y opositores, a favor del cálculo de recursos y gastos elaborado por el ejecutivo provincial que supera los 608 mil millones, además se aprobó en la misma sesión el presupuesto de gastos para el poder Legislativo, que para el año que viene calculó gastos por $5.328.959.000. El diputado provincial Hugo Passalacqua recordó que, por 17 años consecutivos, Misiones es la primera del país en tener aprobado el presupuesto a esta altura del año, tras 40 reuniones de análisis. Ello para destacar que es un presupuesto equilibrado, cumplible y que apunta a la equidad social. De esta manera, la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central y Organismos Descentralizados, para el ejercicio 2023. El proyecto aprobado, difiere del presentado en agosto pasado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, debido al avance del proceso inflacionario del país. Esto provocó que los diputados revisaran el cálculo y aumentaran las previsiones casi un 30%. No obstante, los objetivos se mantienen en cuando a priorizar la inversión social, como educación y salud, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar la economía, además de contemplarse obras para todos los municipios y hacer previsiones, como estimar fondos para cubrir el costo del boleto gratuito para estudiantes. A su vez, estos beneficios surgieron a partir de leyes aprobadas en la Legislatura, desde donde apuntaron que en lo que va del año ya se sancionaron más de cien normativas. En los últimos tiempos con muchas leyes destinadas a proteger la salud de la ciudadanía, pero también enfocadas en la innovación y tecnología, pensando en la nueva generación que se incorporará al circuito laboral. El desafío de Misiones es enorme, ya que tras la pandemia logró un posicionamiento económico muy importante, donde se observa también el buen momento que está transitando el comercio como sucede en Posadas y además de un importante posicionamiento que está logrando con la economía del conocimiento que fuera destacado en su visita por el secretario de Industria, Ignacio De Mendiguren.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad, tras agradecer al presidente de la Legislatura Carlos Rovira y a todos los diputados provinciales, indicó que el presupuesto permitirá seguir ejecutando las políticas públicas en beneficio de todos los misioneros.