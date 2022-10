"Vamos a llegar a la Corte Interamericana si es necesario", afirmó la querella tras la absolución del acusado de abuso

jueves 13 de octubre de 2022 | 14:30hs.

Un día después de la absolución "por el beneficio de la duda" de José Raúl G. (31), acusado de haber abusado sexualmente a su propia hija en su domicilio de Posadas cuando ésta tenía 5 años de edad (2013), la querella confirmó que va a apelar el veredicto de los jueces del Tribunal Penal Uno, Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte.

La presentación será luego de escuchar los fundamentos de la sentencia, cuya lectura está prevista se concrete el jueves 27 de octubre. En tanto, persiste la indignación por el fallo judicial que para la familia materna de la menor (ahora tiene 14 años) es "injusto y marcado por una corrupción extrema".

En diálogo con El Territorio, Dora, abuela de la niña, explicó que aún estan "en shock" y en relación al veredicto analizó que "nuestra sociedad fue testigo de un acto vergonzoso de tres jueces que hicieron un papel lamentable".

"Las pruebas son contundentes, con dos Cámara Gesell después de las cuales las peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial afirmaron bajo juramento que la niña, cuando tenía 5 años y ahora, de adolescente, no fantasea, que no es un relato inoculado y se ajusta a la realidad de lo que vivió. Más allá de eso lo relacionado a los exámenes médicos, la doctora Alicia Díaz, jefa del servicio de ginecología infanto juvenil del Hospital de Pediatría fue contundente en describir las lesiones que tenía la pequeña en sus genitales, todo prolijo, impactante. Los peritos no dejaron lugar a las dudas", manifestó Dora y en esa línea repudió "que tres jueces hayan tomado la decisión de absolverlo por el beneficio de la duda, cuando quedó demostrado que no hay ninguna duda, que es el abusador y lo dejaron en libertad".

"Es una vergüenza la justicia que tenemos, estos funcionarios judiciales dan vergüenza. No se puede describir con palabras cuando alguien que tiene poder o dinero compra voluntades y favores. Es lamentable papel de los tres jueces", apuntó.

Finalmente Dora confirmó que "vamos a apelar y vamos a llegar hasta la Corte Interamericana si es necesario, exponiendo toda la verdad porque las pruebas sobran, son cuantiosas, clarificantes y contundentes. Estamos decididos a lograr justicia".

Absolución y repudio

Cabe mencionar que ayer el Tribunal Penal Uno de Posadas absolvió por el beneficio de la duda a José Raúl G. (31). El fallo de los jueces Viviana Cukla (presidente), Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante) fue unánime y significó el punto final del debate oral que comenzó el 19 de septiembre último.

"Absolver por unanimidad a José Raúl G. por el beneficio de la duda, conforme al artículo 4 y 418 del Código Procesal de la provincia de Misiones con relación al delito de abuso sexual sin acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, varios hechos en concurso real", leyó Cukla y generó una explosión de repudios de parte de los familiares maternos de la víctima que esperaban un fallo condenatorio.

La fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez -en calidad de subrogante- había requerido que se lo declare culpable y pidió una condena de 15 años de prisión efectiva, al igual que el abogado querellante Hugo Zapana, aunque en su caso solicitó 16 años de cárcel para el acusado.