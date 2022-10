Rafa Noguera, el misionero que siempre da pelea arriba

lunes 10 de octubre de 2022 | 6:01hs.

El misionero Rafael Noguera múltiple campeón misionero y uno de los mejores exponentes que tiene la provincia en pruebas combinadas, llegó a su casa -reside en Buenos Aires- para ser parte de esta fiesta y una vez más estuvo al filo. Luego de tres años inactivo y con sólo unos meses de puesta a punto, terminó sexto en una competencia de altísimo nivel.

“Hubo mucho nivel con profesionales y para empezar de nuevo estuvo más que bien el sexto lugar y conforme con mi tiempo”, resaltó.

Luego agregó que “fueron tres años de no competir por distintas razones y ya pensaba que había dejado para siempre, pero me acordé que había hecho una promesa hace muchos años así que tuve que volver…la promesa era seguir activo en el deporte para que mis hijos me vean que entreno y que compito para darles el ejemplo y que ellos si quieren puedan incursionar en alguna actividad deportiva. Así que volví para quedarme en la categoría veteranos”.

Y ya avisó que “mi compromiso es prepararme bien para el año que viene para esta carrera, pero antes, el 6 de marzo, voy a venir al sprint que es fecha de la Copa Argentina, competencia que tuve la suerte de ganar en dos oportunidades”.