Presentaron estrategias para atraer a nómades digitales

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación se encuentra abocado a la planificación de la promoción y difusión de un sello de calidad que busca atraer a los nómades digitales, que son personas que se dedican al teletrabajo. Éstos suelen instalarse por al menos dos meses en un lugar, donde no solamente continúan generando dinero, sino que lo gastan conociendo ciudades y promoviendo el turismo.



En la jornada del último jueves, en Iguazú, se realizó una presentación del paquete de herramientas y el sello a fin de comenzar a promover a Iguazú como destino ideal para nómades digitales.



Ser nómada digital es una de las ideas que más se escucha cuando se habla de estilo de vida, sin embargo, muy pocas personas saben realmente qué significa ser uno de ellos y por qué es incluso hasta una modalidad de trabajo en el mundo. Existen varios tipos de nómades digitales, como el freelance es alguien que vende servicios de manera online; el emprendedor donde lo principal es la posibilidad de tener ingresos pasivos; es decir, generar ingresos sin vender el tiempo propio; y por cuenta ajena, que son quienes trabajan para empresas que ya no quieren trabajadores que cumplan un horario, sino que se focalicen en cumplir objetivos. Si a eso se le suman las posibilidades de trabajar en equipo en remoto, la necesidad de tener a la persona físicamente disminuyen.



Según se informó, este es un público que puede llegar a gastar al menos 6.000 dólares por estadía y lo que buscan para establecerse por un tiempo determinado en un destino es contar con conectividad y ciertos servicios para poder desarrollar su actividad económica y disfrutar de los paisajes.



Es por ello que desde el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación presentaron las herramientas con las que comenzarán a trabajar.



Al respecto Hernán Vanoli, director de Promoción Internacional del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) comentó que “Nómades Digitales es un producto nuevo, es una tendencia que se intensificó con la pandemia con el teletrabajo. Nosotros estamos convencidos de que Argentina es un muy buen destino para los nómades y es por ello que estamos llevando adelante una serie de acciones para captar este segmento. Realizamos presentaciones y capacitaciones, contamos de qué se trata para desarrollar herramientas de promoción para posicionar al país como destino para nómades digitales”.



Sello de calidad

Para todo ello, han desarrollado un sello de calidad que busca posicionar a los destinos y así promover a los emprendimientos como ideales para este tipo de trabajadores digitales.



“El sello busca distinguir a los prestadores que cumplen con un estándar acorde a las necesidades de los nómades digitales, que tengan buena conectividad, espacios de coworking (espacio compartido para trabajar), con buenas condiciones de seguridad e higiene además de la información turística de la zona”, indicó por su parte Hernán Roitman director de Calidad e Innovación Turística.



De igual manera, Romina Sorrentino, directora de Promoción del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, explicó que la presentación del Nómades Digitales tiene la función de dar a conocer de qué se trata este segmento, cuáles son las necesidades de mismo y cómo debe prepararse un destino, ya sean los emprendimientos o la ciudad para recibirlos. “Lo que planteamos es la necesidad de prepararse estructuralmente con la conectividad, ofrecer paquetes turísticos específicos para este segmento”, dijo.



Asimismo, Sorrentino sostuvo que junto al Ministerio del Interior y la Dirección General de Migraciones han creado la Visa Nómades, que les permite quedarse en el país por 180 días sin ningún requisito con la posibilidad de extenderla.



“Todas estas facilidades se han generado a fin de atraer este segmento que si bien están trabajando para otro país y las divisas de ese trabajo no ingresen al país, ellos estarán gastando en la estadía en nuestro país”, remató.