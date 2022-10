Martín Palermo lloró al recordar a Diego Maradona: “Estuvo cuando lo necesité”

miércoles 05 de octubre de 2022 | 10:45hs.

Martín Palermo no puede soltar a Diego Maradona. La muerte del exfutbolista argentino en 2020 lo sacudió con fuerza y hoy, a casi dos años de su partida física, sigue sin entender. Es por eso que cada vez que habla de él se emociona, llora.

Este martes, en diálogo con Radio La Red, no pudo contener las lágrimas al recordar cómo El Diez lo apoyó cuando sufrió la muerte de su hijo recién nacido.

“Cuando estuve pasando un mal momento con la muerte de mi hijo, se me apareció en el hospital. Y esas cosas no se olvidan”, explicó.

Y agregó: “Estuvo cuando alguna vez lo necesité. A veces uno necesita a esa persona para estar al lado, ese amigo, a pesar de que no era mi amigo... era esa persona que me llevó a sentir la pasión”.

El recuerdo más fuerte de Martín Palermo con Diego Maradona: USA 1994

“En el ‘94, cuando pasó lo de Estados Unidos, yo estaba con mi novia. Cuando dijo lo de ‘me cortaron las piernas’, miré el televisor y fue como un amor a primera vista. Empecé a llorar”.

“Mi suegro me dice ‘¿Por este llorás?’ y yo por dentro pensaba que ese tipo no sabía lo que significaba para mí Diego. El tiempo me llevó a conocerlo, a compartir. Me hizo jugar un Mundial a los 36 años”.

Martín Palermo sobre Diego Maradona.



Martín Palermo se ilusiona con dirigir a Boca

“Me siento preparado para dirigir a Boca”.

“Yo creo que en algún momento me va a tocar dirigir a Boca, lo intentaré hasta el día que deje de ser entrenador. No voy forzarlo para que suceda, va a pasar cuando tenga que ser”.

“Para dirigir un plantel como Boca tenés que tener la capacidad y la preparación. Conozco cada rincón del Mundo Boca, pero uno tiene que estar preparado para asumir ese compromiso”, expresó.

Martín Palermo y el presente de Luca Langoni y Gonzalo Morales, las nuevas apariciones de Boca

“Langoni es rapidísimo, un jugador muy explosivo, de estos extremos que hoy se necesitan en el fútbol”, dijo, mientras que agregó que Morales “es potente, no termina siendo ni extremo ni 9 de área. Yo creo que es un segunda punta que se puede complementar con un 9″.