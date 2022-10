Caso Neis: a 5 meses del crimen, no hay rastros de la camioneta robada

martes 04 de octubre de 2022 | 8:33hs.

Al cumplirse cinco meses de iniciada la investigación por el asesinato del Luis Omar Neis, el agricultor de 68 años que fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de su chacra en Comandante Andresito el pasado 1 de mayo, sin las manos y con un disparo de arma de fuego en el pecho, la familia de la víctima se mostró preocupada por la falta de novedades en torno a los responsables del homicidio. Uno de los últimos datos que obtuvieron sobre la pesquisa tuvo que ver con la liberación de Marcos Alejandro, de 29 años e hijo de la víctima y quien en un primer momento se sospechó que podría tener relación con el hecho.

Más allá de las hipótesis o las líneas investigativas que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú en torno al caso, otro de los hijos del agricultor asesinado, Darío Neis, rompió el silencio y pidió a las autoridades celeridad en la investigación.

Durante una entrevista que el familiar mantuvo con este medio sostuvo que la causa quedó estancada y que no trascendieron datos sobre posibles sospechosos en el caso.

Además, no ocultaron la impotencia por no tener datos que permitan recuperar la camioneta Toyota Hilux que le fue robada al agricultor durante el hecho.

“La verdad, no queremos creer que la causa está dormida en un cajón del Juzgado. El único detenido logró demostrar que no tiene relación con la causa. Una vez más estamos a la deriva, esperando que la justicia misionera logre dar con algún sospechoso y encuentren la Hilux que robaron a mi padre el día del asesinato”, lamentó Darío, quien actualmente vive en Eldorado.

Justamente el paradero del vehículo es uno de los reclamos más constantes que hacen desde el entorno de la víctima hacia los pesquisas: “No sabemos nada, es como si a la camioneta se la tragó la tierra. Ofrecí recompensa, hablé con la gente. Realmente no quiero creer que para lograr que la causa avance tenga que poner plata y si es así que me digan cuánto hay que poner y lo arreglamos. Quiero respuestas, algún indicio, algo, necesitamos saber qué pasó y quién mató a mi padre”.

Luego del homicidio, los hijos de Neis debieron hacerse cargo de los negocios familiares. Sin embargo, la situación de no saber qué pasó con su padre y el hecho de ver que la causa no avanza les genera incertidumbre y temen que el caso no se resuelva y su padre se quede sin justicia.

Macabro hallazgo

Neis vivía solo en el Paraje Península y que fue encontrado muerto por un amigo y vecino de la zona, el pasado 2 de mayo, a quien le extrañó que la tranquera de la propiedad de la víctima llevara varios días abierta.

Por ello, decidió ir a investigar, ingresó y lo encontró sin las manos -posiblemente por la acción de los animales-, debajo de un árbol de pomelo, a unos 50 metros de la vivienda.

Posteriormente dio aviso a los familiares y a la Policía.

Los profesionales detectaron una lesión de arma de fuego que ingresó por el tórax, munición que quedó alojada en una costilla. El proyectil pudo ser extraído y quedó incautado en el marco de la investigación.

Los investigadores secuestraron un celular, una libreta con anotaciones, una tarjeta, un chip de celular de una empresa brasileña, dos chips argentinos y una licencia de conducir vieja.

También hallaron pastillas de viagra y profilácticos usados, por lo que podría inferirse que mantuvo relaciones sexuales con otra persona en su domicilio días antes.Tampoco estaba su camioneta Toyota Hilux.

Por otra parte, la prótesis bucal, partida en cuatro, estaba en el sector del garaje.

En el relevamiento de testimonios sobre el perfil del hombre se detalló que se trataba de una “persona ermitaña”, que no tenía una relación fluida con familiares y vecinos.

De sospechoso a liberado

En el marco de las investigaciones de la Policía de Misiones, a partir de los aportes de algunos testigos, se apuntó en primera instancia a Marcos Antonio (29), hijo de la víctima, quien fue detenido en averiguación del hecho. Pero luego de semanas de investigación la Justicia no halló elementos contundentes en su contra, por lo que se decidió su liberación por falta de mérito.

Según pudo saber este medio, el juez Martín Brites debía resolver su situación procesal y el magistrado no halló los elementos suficientes para dictar la prisión preventiva y se decidió de oficio su liberación.

De todas formas, las pesquisas que buscan esclarecer el crimen continúan y el liberado sigue supeditado al expediente.