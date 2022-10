“Lautaro va a escuchar gracias al implante”

martes 04 de octubre de 2022 | 6:04hs.

“Lautaro va a poder escuchar mediante sus implantes cocleares, después de la activación que será luego de 30 días de la cirugía. El implante coclear reemplaza la función de las células que están dañadas o que no funcionan bien, a diferencia de un audífono que lo que hace es amplificar los sonidos”, sostuvo a El Territorio la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski, en referencia al paciente pediátrico operado ayer.

Además de Zajaczkowski, completan el quipo quirúrgico Matías González, Horacio Traverso y Gabriela Sosa Jost.

En el marco de estas intervenciones, se consultó en qué momento se recomienda implante coclear, a lo cual respondió: “Según el tipo de pérdida de audición. Hoy la pérdida de audición como el acúfeno o el zumbido no tienen tratamiento específico porque es multicausal. Si tenés una pérdida de audición moderada o severa, en la que algo escuchás, pero no al 100%, con uno o dos audífonos escuchás, dependiendo de la pérdida que tenés. El audífono es un amplificador: el sonido llega amplificado y eso hace que las células dañadas escuchen mejor y que ese cerebro auditivo siga estimulándose para que el sistema nervioso central siga en armonía”.

“Si la pérdida es muy profunda y los audífonos no son suficientes, o solamente con los audífonos escuchás ese sonido fuerte que antes no escuchabas, no es positivo para la entrada del lenguaje y el canal auditivo. Entonces, el implante coclear es la opción”, detalló.

“Cuando arranqué con implantes cocleares, en el 2001, se hablaba de un implante. Esto fue avanzando y cambiando: hoy se habla de la cirugía simultánea de los dos implantes cocleares, o entre un implante y otro, en el caso de que no lo puedan costear o que la obra social demore. Un paciente que se puso un implante y después necesita el otro, no debe dejar pasar más de dos años entre intervenciones para que no sienta un oído mejor que el otro. No es que no va a escuchar, sino para que sea armoniosa la reorganización del cerebro al no tener esta entrada auditiva”, señaló.

Hipoacusia: se realizó con éxito la primera de una maratón de cirugías