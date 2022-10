Guns en Argentina: un concierto de rock sin tiempo ni concesiones

domingo 02 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Con mucha actitud, un gran oficio y un rock sin concesiones, Guns N’ Roses se burló el viernes del paso del tiempo al regalar un vigoroso concierto de tres horas ante un colmado estadio de River Plate, en una nueva visita al país, a 30 años de su histórico y controversial primer desembarco.



Convertida ya en un clásico, la banda californiana hizo gala de una envidiable entrega y, a contrapelo de los tiempos que corren, se despachó con un extenso show de tracción a sangre, en el que abundaron los solos de guitarras, los sonidos de wah-wah, y las macizas bases rítmicas.



En ese contexto, la presencia escénica de Axl Rose y el perfecto estado musical del guitarrista Slash se llevaron todas las miradas; mientras que el contundente repertorio agregó el ingrediente faltante para que sea la noche soñada por los fans, aunque también por cualquier amante del rock.



Por supuesto que el icónico cantante de 60 años ya no usa bandanas, no corre por todo el escenario y no alcanza sus famosos agudos, pero logra suplir todo eso con un gran oficio, carisma y actitud rockstar.



Slash (57), mantiene su toque intacto y conserva el look, con su galera y la cabellera rulosa cubriendo parte de su rostro. Durante el show sus solos traen a escena una música vigorosa realizada en vivo, sin tecnologías.



Tan fundamental, aunque con perfil más discreto, resulta el bajo de Duff McKagan, que no se privó de lanzar riff distorsionados, al tiempo que conformaba una muralla sonora con el enorme baterista Frank Ferrer.



Los Guns pasaron y dejaron nueva indeleble huella, quizás lejos de los tiempos de gloria pero sí insuflando larga vida al rock n’ roll.