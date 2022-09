Norma Álvez: “Sólo quiero que mi hijo pueda recuperarse”

viernes 30 de septiembre de 2022 | 20:00hs.

El Territorio contó el caso de Juan Leites (15) en el pasado mes de junio, un adolescente de Jardín América que fue diagnosticado con cáncer de huesos y empezó su prolongado tratamiento. Hoy en día sigue en dicho proceso, viaja semanalmente a Posadas y su mamá Norma Álvez contó la situación familiar que atraviesan.

“Juan tiene cáncer de huesos; lo primero que sintió fueron dolores, hace aproximadamente 6 meses”, dijo Norma Álvez. Luego de controles y diversos estudios médicos, hace dos meses y medio recibió ese diagnóstico, y las zonas más afectadas son los hombros, la cintura y la cabeza. En la familia primero creían que fue por un golpe, porque jugaba al fútbol, pero tras tener dolores cada vez más intensos, es que consultaron inicialmente con especialistas en la ciudad de Puerto Rico. Posteriormente fue derivado al hospital Madariaga de Posadas. “Primero Juan debió esperar que hubiera cama disponible, cuando se consiguió, inició con las sesiones de quimioterapia”, manifestó.

Juan tiene una hermanita de 12 años con Síndrome de Down que asiste a la Escuela Especial N°15 de Jardín América. “Como mamá trato de arreglarme, como hay personas que tienen hijos especiales deben saber y entender lo que eso significa”.

Norma explicó acerca de la realidad que atraviesa en estos momentos, cómo se organiza para ir a Posadas con Juan para las quimios como así también para atender a su hija.

Ahora el adolescente está en Jardín América, pero el 11 de octubre debe regresar a la capital provincial, trasladándose en colectivo y por tal motivo deben costearse los gastos tanto de ida como el regreso. Incluso hubo venta de locro para recaudar fondos y costear los gastos y recibió donaciones para ayudar al joven en este proceso de tratamiento.

“Sólo quiero que mi hijo pueda recuperarse, uno como mamá tiene que estar firme y como soy sola con ellos debo estar fuerte en esta circunstancia, no me queda otra porque si yo bajo los brazos no vamos ni para adelante ni para atrás, al principio costaba entender de que un hijo tenga semejante patología, pero solo hay que tomar fuerzas y apoyarlo porque hay que estar bien para él”.

Norma Álvez solicitó la ayuda de la comunidad, dejó alcancías en tres supermercados de la ciudad como para donar dinero que será destinado al tratamiento de Juan Leites. Además, dejó su CVU de mercado pago por si alguien desea contribuir de tal manera.

Mercado Pago de Norma Graciela Álvez: 0000003100057835371915