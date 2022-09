Anticonceptivos de larga duración con demanda en aumento en los Caps

martes 27 de septiembre de 2022 | 0:30hs.

Desde hace tres años, la provincia de Misiones mantiene la tasa de embarazo adolescente por encima de la media nacional, siendo una de las problemáticas vigentes y con alerta activa en todo el Nordeste argentino. En 2018 se registraron 198 partos de niñas de entre 10 y 14 años, en 2019 fueron 177, en 2020 hubo 139 y el año pasado la cifra volvió a ser de 177. Y es por esto que Salud Pública busca fortalecer las consignas del Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR).



En el marco del Día Internacional de la Anticoncepción, en la plaza San Martín de Posadas se llevó adelante una concientización en el uso de métodos anticonceptivos para jóvenes y adultos.



Norma Miño, referente del Programa Provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 contó cómo vienen trabajando en la provincia y la aceptación que tienen, sobre todo en la población entre 20 y 29 años, y señaló los métodos de larga duración son los más demandados en los centros de salud.



“Es el promedio provincial, eso no significa que no tengamos adolescentes. De hecho, anualmente se realizan alrededor de 8.000 implantes de corta duración en adolescentes”, manifestó y explicó: “Chicas y chicos a partir de 13 años se acercan sin ningún inconveniente a solicitar información y los métodos de cuidado, automáticamente la consejería les brinda la información y los chicos salen con una respuesta, que eso también es muy importante”.



Asimismo, indicó: “Mayoritariamente son mujeres las que se acercan a preguntar e informarse en las consejerías, que son los espacios donde brindamos la información”.



“Pero también vemos con agrado que se acercan parejas de adolescentes, parejas igualitarias y parejas heterosexuales, hay una gran diversidad de población que están acercándose y eso está bueno, porque a 20 años del programa, cuando estábamos peleando y luchando por un anticonceptivo gratuito, hoy estamos con esta gran ampliación de derechos en que cualquier persona, niña o adolescente, mujeres jóvenes y adultas pueden acercarse a los centros de atención primaria y tienen la información que necesitan”, indicó.



Los datos se desprenden de un padrón que posee cada Caps, el cual hace el seguimiento de los pacientes.



“Hay un padrón nominalizado para hacer el seguimiento de cada persona que concurre a retirar su anticonceptivo, ya sean las pastillas, el inyectable, o un test de embarazo”, indicó la coordinadora del programa, al tiempo que detalló: “En cada centro de atención primaria y en cada hospital sabemos qué cantidad de personas con capacidad de gestar está en el programa con distintos métodos anticonceptivos”.



Además de las pastillas y los inyectables, se ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración como el DIU (dispositivo intrauterino), el SIU (sistema de liberación intrauterino) e implantes subdérmicos.



“Hay un registro de los métodos anticonceptivos de larga duración, como los DIU que duran entre cinco y diez años según el modelo, los SIU que duran cinco años, y los implantes subdérmicos. En la provincia usamos el implante de una varilla que dura tres años y en la zona Norte hemos incorporado, desde junio, el de dos varillas, que dura cinco años. Esa es toda la canasta de insumos anticonceptivos que tenemos para ofrecer a la comunidad”, informó la encargada del programa.



La funcionaria destacó que “la Educación Sexual Integral en escuelas, comunidades y municipios hace que, a mayor difusión, haya mayor posibilidad de acceso a los métodos anticonceptivos”.



“Hoy hablamos de adolescentes a partir de 13 años que se acercan a solicitar información en la consejería”, dijo Miño, y advirtió que “estas consultas están consideradas una urgencia: cualquier adolescente que se acerque sale con una respuesta”.

En cifras

8.000Implantes anticonceptivos de corta duración se aplican por año en adolescentes, en los centros de salud de Misiones, tras la correspondiente consejería.

Prevenir embarazos y ETS

La referente del Ministerio de Salud Norma Miño explicó que “los métodos de larga duración tienen la ventaja de actuar por sí mismos, sin depender de la persona. Esto hace que disminuya muchísimo el factor riesgo del usuario ante olvidarse de la toma de anticonceptivos orales o inyectables”. Asimismo, puso el foco en que “son reversibles: en el momento en que se decide tener un hijo, se retira el dispositivo y la fertilidad está al 100% a los quince días”.



“Es importante poder tomar la decisión de cuál es el momento más apropiado para tener un hijo, con quién y cada cuántos años, de eso se trata la planificación familiar y la procreación responsable; es respetar la autonomía y la decisión de cada persona, teniendo todos las mismas posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos”, manifestó.



Por otra parte, aseguró que “se trabaja el doble método anticonceptivo porque el preservativo es fundamental para prevenir las enfermedades de transmisión sexual”. “Los adolescentes van tomando mayor conciencia de que no se trata sólo de prevenir un embarazo, sino también situaciones de infecciones que se transmiten vía sexual”, destacó.



Un dato alentador en el cuidado de la salud reproductiva de los jóvenes es que “cuando están en pareja se acercan juntos y las adolescentes de 13 a 15 años van acompañadas de algún familiar por más que sepan que pueden entrar solas”.



“Estamos fortaleciendo y promoviendo la responsabilidad en la toma de decisión”, subrayó la coordinadora del programa en la provincia. “Vemos que hay una gran demanda de todos los métodos anticonceptivos y hay una gran oferta de insumos para que tengan la posibilidad de elegir el que más se adecúe, tanto desde las obras sociales y prepagas como desde salud pública”, recalcó.