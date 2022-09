Tenaglia alerta que una medida de Afip puede ponerle un freno a la economía del conocimiento

viernes 23 de septiembre de 2022 | 10:23hs.

La Economía del Conocimiento es una de las grandes apuestas del gobierno nacional, o en realidad deberíamos decir que es una de las apuestas en los discursos, porque en las prácticas, al parecer, se ponen trabas en lugar de facilitar su desarrollo. Esto lo resaltó Verónica Tenaglia, quien es una referente de este sector, y que es cercana a las ideas del Frente de Todos. Pero que detectó que una medida tomada por el gobierno nacional, con el objetivo de controlar importaciones, terminará afectando a las economías del sector.

Tenaglia criticó duramente la Resolución N° 5.260/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que establece los lineamientos operativos “aplicables a los envíos que ingresen a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, destinados a personas humanas o jurídicas, conformados por hasta TRES (3) unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total del envío sea de hasta CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$S 1.000.-) por vuelo”.

¿Cómo afecta esto a las empresas del sector? Es que en su mayoría estas empresas son de pequeña o mediana envergadura, y utilizan el servicio de courrier de correo postal para proveerse de materiales para su desarrollo. Para Tenaglia “¡esto atrasa 20 años!” porque según explica “en lugar de habilitar un registro de pymes 4.0 que usan el courrier cómo forma de abastecimiento para desarrollo de prototipos o producciones de baja escala, hacen cualquiera. La improvisación daña”.

¡Esto atrasa 20 años!



En lugar de habilitar un registro de pymes 4.0 que usan el courrier cómo forma de abastecimiento para desarrollo de prototipos o producciones de baja escala, hacen cualquiera.



La improvisación daña.https://t.co/Pc6LWtIsp8 pic.twitter.com/7fmGBwHQrb — Verónica Tenaglia (@verotenaglia) September 23, 2022

El secretario de Economía del Conocimiento de la Nación es Ariel Sujarchuk, hace unos días en una visita al Invap de Bariloche remarcó el rol de Estado como promotor de la economía del conocimiento y en el apoyo de las economías regionales. “Un Estado presente y activo en la implementación de políticas públicas es primordial para impulsar la economía del conocimiento y así promover el desarrollo de las economías regionales y la formación de las capacidades y los talentos locales”, dijo el funcionario en una entrevista publicada por la revista Distrito Tecnológico del corriente mes de septiembre. Al parecer hay una desconexión entre los objetivos de la secretaria y las decisiones que toma la AFIP, quien no mide que sectores terminan afectados.

En la misma publicación, en una entrevista a Tenaglia, la empresaria destaca que en Argentina “tenemos los recursos, personas capacitadas y la voluntad de crecer. Sólo necesitamos la voluntad política de dirigir esa energía hacia una Argentina productiva del Siglo XXI”. En esta ocasión, las energías de la Secretaría de la Economía del Conocimiento parecen haber estado desconectadas de las energías de la AFIP.