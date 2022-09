“Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas”, le sugirió Díaz a Uliarte

viernes 23 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El pasado 27 de agosto, Brenda Uliarte le anunció a su amiga Agustina Díaz que había mandado a matar a Cristina Fernández de Kirchner y alardeaba con la frase “hoy me convierto en San Martín”.

Uliarte le hablaba como en éxtasis: “Sabés el miedo que van a tener los presidentes? Me gustaría que alguien de un mensaje. Que diga al próximo que haga las cosas mal también le meto un corchazo (sic). Yo me la banco...”

Díaz, que figuraba en su agenda como “Amor de mi vida”, le respondió: “BUENO no sé. Matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas. Bien pilla wachaaaa”. “Si obvio lo estoy planeando. Recontra pilla. No me van a atrapar”, se jactaba Brenda.

Este tramo de las conversaciones fue puesto sobre la mesa ayer por uno de los abogados que representan a Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazábal, cuando se realizó en la Sala I de la Cámara Federal la audiencia por el pedido de excarcelación de Díaz, ya que pondría en evidencia que la joven no era ajena al plan de magnicidio.

Para la querella todos los mensajes muestran la participación de Díaz en el hecho y que los riesgos procesales de otorgarle la excarcelación son ostensibles. En sintonía con ese planteo los camarista Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens a las pocas horas resolvieron mantenerla en prisión.

“Tengo miedo de Brenda”

Díaz, además, había ampliado su indagatoria el miércoles para insistir en despegarse con el argumento de que ella no estuvo en el lugar del intento de asesinato, el 1 de septiembre, en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta y que no se vía con Brenda desde hacía tres meses.

Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dijo, según la declaración a la que accedió Página/12: “Brenda es una persona muy rencorosa. La primera vez que nos vimos después de que su hijo había muerto (había tenido un bebé que falleció a los pocos días de vida) yo tenía miedo de que me haga algo en plena calle porque Brenda había empezado con brujerías y cosas místicas que ahora están los adolescentes de hoy, el tarot y cosas así. Ahora mismo tengo miedo de Brenda y también cuando yo salga afuera de qué es lo que me puede esperar”.

También dijo que Uliarte había eliminado un mensaje en el que le decía que “Sabag era un boludo por no haberle dado las cosas a ella”. Se refería a Fernando Sabag Montiel, en teoría su novio y quien intentó gatillar contra la vicepresidenta con una pistola Bersa calibre 32. “Me dijo que Sabag sabe disparar, que el momento le jugó en contra pero que si era ella el tiro no erraba”, declaró Díaz.

Lo que buscó mostrar Aldazábal es que en todo el contexto previo al intento de magnicidio Díaz estaba al tanto de que Brenda tenía un arma, de lo que planeaba, le daba consejos para poder eludir la responsabilidad y la alentaba.

La defensa de Díaz presentó a primera hora de ayer un memorial ante el Tribunal de Apelaciones en el que pidió excarcelar a la joven de 21 años por entender que no hay riesgo de obstrucción de la pesquisa, tiene arraigo en el país y no hay peligro de fuga, explicaron fuentes del caso

Para el martes de la semana próxima la Cámara fijó audiencia para escuchar a la defensa de otro de los detenidos en la causa, Gabriel Carrizo.

Por otro lado, los detenidos y ya procesados con prisión preventiva como coautores del atentado Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte no apelaron sus procesamientos por lo cual una vez que considere terminada la investigación la jueza Capuchetti podrá iniciar los trámites para el envío a juicio oral.



En busca de los contactos políticos

En su primera presentación ante el juzgado, la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por José Manuel Ubeira, entregó datos y pidió que se investigue un posible hilo conductor que parte de un mensaje o una llamada de Gabriel Carrizo y que estaría ligado a un referente del PRO. También habría requerido medidas destinadas a rastrear cómo y de quién obtenía financiamiento el grupo que supuestamente vendía copos de azúcar. La información entregada por la querella podría conducir hacia las filas o las cercanías de un sector de Juntos por el Cambio. Por lo pronto de los detenidos se conocen sus simpatías por agrupaciones de ultraderecha, participaban de grupos de whatsapp de “odiadores” antigobierno y en ciertos casos con expresiones filo nazis.

El abogado de Carrizo contó quién paga sus honorarios