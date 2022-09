Educación: trabajan en la actualización de guías de intervención ante el consumo de sustancias prohibidas

jueves 22 de septiembre de 2022 | 12:15hs.

Se desarrolla una jornada de trabajo con el objetivo de actualizar las guías de intervención en las escuelas ante el consumo de sustancias prohibidas. Uno de los presentes es el abogado Mariano Antón, que representa al Ministerio de Educación, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “Todo lo que está en discusión se presenta en situaciones que atraviesan las sociedades y repercute siempre en la escuela por su incidencia territorial y por su presencia en todas las familias e indudablemente no puede quedar ajena a pensar en qué hacemos ante la multiplicidad y variedad de casos que se pueden presentar”.

“Podemos tener una situación de consumo problemático de distintas índoles. Lo que estamos haciendo con las instituciones que están participando es pensar cómo actualizar una guía que estuvo vigente durante un tiempo conforme al registro de los casos que se han identificado y cómo hacemos para ayudar al docente dentro de la multiplicidad de desafíos que tiene, la guía busca orientar las acciones y que éstas sean dinámicas, precisas y útiles”, detalló.

A continuación aclaró que la idea no es que el docente en soledad resuelva un problema de tanta magnitud, sino que sepa con quién contar, con quién trazar la estrategia, siempre priorizando que ese joven no quede fuera del esquema educativo, “ya que aquellos sujetos que quedan alejados y aislados, el problema no se apaga ni se disuelve, sino que en muchos casos hasta se aumenta. Estamos desarrollando estas estrategias con un lenguaje no técnico, estamos muy cerca de concretar una satisfacción de todas las instituciones sobre lo que se está proponiendo, presentarlo y bajarlo a las escuelas lo más rápido posible”.

“Si bien ya hay una guía, se entiende que es necesario actualizarla porque los tiempos han cambiado ya que se tienen que pensar en consideración a los elementos que se tienen en el territorio. El docente debe actuar según la gravedad del caso, pero a veces puede ser pensándolo dentro de la propia institución educativa con otro equipo de docentes, abriendo el diálogo, garantizar ese espacio de diálogo y escucha y después según la gravedad del caso ver con quién articularlo”, agregó.

Cuatro ejes centrales

Durante la jornada de trabajo se trabajan sobre cuatro puntos claves por los cuales se guían las instituciones para conformar el escrito, “se intenta contemplar todos los casos con el objetivo central de que no se pierda la vincularidad con el ámbito educativo. En esta mesa de trabajo interinstitucional, está sentada gente de la Policía tanto comunitaria como las otras ramas vinculadas a estos problemas, para saber cómo articular un esquema de protección y se trabaja de manera conjunta. En esta guía ha cambiado el lenguaje, la connotación de cómo se denominaba anteriormente a las sustancias y la aparición de nuevas instituciones que antes no estaban”.

“Nosotros hemos dividido la guía en cuatro posibles circunstancias: una es la sospecha de consumo, la detección de la sustancia, qué hay que hacer ante un consumo habitual y el cuarto eje central es la presunción de ventas de sustancias. Se piensa de que incluso cuando ya está involucrada la Policía en estos casos , ese niño/4, adolescente o joven, aún estando en tensión con las leyes, no deja de ser un sujeto escolarizado cuyos responsables sigue siendo el equipo docente de esa institución”, evideció.

Finalmente anticipó que la conformación del escrito ya está en la etapa final, “porque ya la multiplicidad de instituciones que estaban trabajando las estaban analizando y esperamos tenerla decidida antes de fin de año. El esquema legal pareciera ser bastante satisfactorio lo que nos falta es que ese esquema legal se materialice en una práctica y todo esto después se implementaría a partir de capacitaciones pero también con una propuesta mucho más didáctica, lo estamos pensando en una estructura de esquemas con gráficos sencillos e inmediatos”.