Los Veller, dos hermanos que son furor en Youtube con la divulgación médica

La pasión por estudiar se transformó con el tiempo en entusiasmo por enseñar y difundir información médica, científica y confiable a un público masivo. Todo comenzó cuando Nicolás Veller (35), actualmente médico clínico y nefrólogo, tuvo el requerimiento de sus ex alumnos para que les siga enseñando. Eran tiempos en los que se desempeñaba como ayudante de cátedra en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, en Santo Tomé, Corrientes y a punto de egresar de la carrera le llegó ese pedido de los estudiantes.

“Siempre me gustó explicarle a mis amigos cuando nos juntábamos a estudiar, agarraba cualquier pizarra y dibujaba. Así sentía que consolidaba mucho mejor mi conocimiento y eso se reflejaba en las notas, era diferente solamente leer que tener que explicar”, contó el médico a El Territorio desde Brasil, donde actualmente vive y ejerce la medicina.

Ante la solicitud de sus alumnos en 2015 puso un primer video en Youtube con contenido netamente académico, pero aún sin saber cómo pasó el contenido empezó a llegar al público en general, que no entendía bien de qué hablaba. “Me empezaron a pedir que haga cosas con un lenguaje más simple y eso hizo que en la época de la pandemia de Covid-19 explote el canal y pase a tener muchísimas visualizaciones. Actualmente somos el canal de medicina con más visualizaciones de toda Latinoamérica”, dijo el galeno.

Así, Dr. Veller en Youtube ya es una marca registrada. La cuenta tiene más de 2.500.000 seguidores y acumulaban ayer casi 380 millones de visualizaciones. Pero también tienen presencia en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. En el último tiempo a la divulgación se sumó Juan Ignacio Veller (30) médico cardiólogo que ejerce en Posadas desde donde hace sus aportes con más videos.

“Siento que tenemos la suerte de poder comunicar información veraz para un público que lo necesita”, destacó Juan Ignacio en Radioactiva 100.7 al contar cómo viven esta experiencia que cada día crece más y los hace recorrer el mundo con sus contenidos.

“Es un número que jamás pensamos que íbamos a conseguir y es muy gratificante porque además de atender a nuestros pacientes, ir al hospital y al sanatorio, le dedicamos mucho tiempo a esto”, agregó el profesional de la salud.

Los temas que tratan son de los más variados y por lo general salen a pedido del público que deja sus opiniones en los videos. Con un título que enganche al espectador se proponen en un tiempo de entre diez y quince minutos dar información veraz y derribar mitos sobre distintas enfermedades, alimentos, síntomas o tratamientos. Pero nunca hablan de medicación ni dosis porque creen que ese paso debe darse en la consulta médica.

“Actualmente estamos subiendo un video cada 48 horas, salvo excepciones de fuerza mayor, esa es la frecuencia”, dijo Juan Ignacio. Para ese ritmo de publicación tienen detrás un equipo de diez personas que los ayudan con la edición, guión, placas y redes sociales. Todo esto lo lograron debido a la monetización, es decir, Youtube les paga por el gran número de visualizaciones que logran.

“En general recibimos miles de comentarios al día de las personas, pero como somos profesionales médicos entendemos que el sitio de la consulta particular es en el consultorio, pero sí damos tips o consejos de salud. Respondemos a generalidades, pero nunca damos dosis ni nada porque creemos que tiene que haber un examen físico y un interrogatorio más profundo por parte del médico”, dijo al respecto.

El reflujo y la gastritis, la reLotención de líquidos, la aspirina ¿cómo funciona? y efectos de tomar Metformina son algunos de los tópicos más recientes publicados online.

Sobre cómo viven la popularidad alcanzada, Juan Ignacio señaló: “Tenemos la suerte y el placer de que la gente por ahí te reconoce y te dice ‘te vi en internet’ o en la calle me saludan muy amablemente y eso es gratificante porque hay mucho trabajo detrás. Me llevan de siete a nueve horas la lectura de un tema, a pesar que soy médico siempre que damos un tema somos serios y releemos todo de nuevo, verificamos la evidencia, qué palabra ocupar y cuáles no para no generar confusión”.

Para Nicolás, impulsor de toda esta movida, el desafío propuesto es consolidar y ampliar la marca ‘Dr. Veller’ que los ubica entre los 80 más vistos de Argentina compitiendo con bandas de música consagradas o canales de televisión y entre los 70 más vistos en Latinoamérica.

“Lo que empezó como un hobbie se transformó en un trabajo porque Youtube se fue monetizando y eso nos permitió poder hacer menos guardias, poder tener más fines de semana libre para poder subir más contenido y se creó un ciclo. Transformamos nuestra pasión en un trabajo”, sostuvo sobre esta faceta que los llevó a conocer varios países tras ser invitados a congresos científicos. “Nos hicimos conocidos en el mundo de la medicina y la salud”, indicó.

De esta forma, en el corto plazo estos misioneros buscarán pasar los tres millones de suscriptores en Youtube, que les verifiquen la cuenta en Instagram e incorporar más profesionales al canal. “Vamos a sumar a una nutricionista que es nuestra hermana y ampliar nuestra forma de divulgación, hacer podcast y a largo plazo sacar un libro”, finalizó.



En cifras

380 millones

Hasta ayer acumulaban casi 380 millones de visualizaciones en el canal de Youtube ‘Dr. Veller’.