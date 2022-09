El miércoles 14 será la próxima reunión en la que se tratarán los despidos de Dass

jueves 08 de septiembre de 2022 | 10:13hs.

En la jornada de ayer, miércoles, se llevó a cabo una reunión en la que se trató la situación de los 97 trabajadores que fueron despedidos de la empresa eldoradense Dass.

Si bien no se encuentran cumpliendo sus labores, todos perciben igualmente sus haberes hasta que termina la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo.

Darío Vera, delegado gremial de los trabajadores de Dass, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “Ayer tuvimos una reunión en la que se trató la conciliación obligatoria, donde la empresa particularmente fue la que tomó la palabra y pidió una extensión de la conciliación para poder ver cómo se sigue”.

“Se planteó a las autoridades de la provincia y demás, la necesidad que tenía la empresa de contar con los dólares necesarios y la extensión del cupo que se tiene para atraer los productos para poder seguir trabajando acá en la fábrica y poder seguir manteniendo los puestos de trabajo.

Llama atención esto porque demanda hay en el mercado, se está moviendo bien, no hubo inconveniente con respecto a lo que son las ventas porque nosotros no tuvimos ningún ninguna baja pero la falta de insumos que viene desde afuera es lo que afecta y causaron los despidos de 97 compañeros de los cuales tres ya se reincorporaron”, remarcó.

Por otra parte aclaró que fueron líneas de producción las que se levantaron, no puestos específicos, “sino de toda la cadena porque la materia prima ingresa y hace un proceso que recorre toda una línea entonces al no haber, el proceso no se hace”.

“En total hay 570 y un poquito más de trabajadores que no están como despedidos hasta que termine la conciliación que sería hasta el jueves 15 a las 10:30 y la reunión será el miércoles 14 a las 15. Nosotros tenemos muchas esperanzas por el hecho de que la empresa particularmente fue la que pidió y se ve que está viendo que por lo menos hay algún indicio o alguna voluntad de que esto se pueda revertir”, finalizó.