Hoy se define el futuro del correntino Damián Ayala en La Voz Argentina

miércoles 07 de septiembre de 2022 | 17:13hs.

La presentación del correntino Damián Ayala con la canción “Estudiante del interior” de Mario Bofill, acordeón en mano, fue hace un par de semanas, pero aún resuena en los corazones correntinos por la emoción que se generó. Esa actuación le valió el pase a la siguiente etapa, y posicionarse como un favorito del equipo de Soledad Pastorutti en la Voz Argentina.

Damián, además, integra el grupo Los Hijos de los Barrios, con el que ya tenía varias presentaciones agendadas, que debió suspender.

“La verdad es que estoy muy contento por poder ser parte, y ser hoy uno de los cuatro finalistas del Team Soledad, junto a Yhosva Montoya, a Chino Ronconi, y a Huilén Curra, que son cantantes extraordinarios”, señaló Ayala en diálogo con LT 12.

“Estamos en la instancia de cuartos de final, donde la gente es protagonista, y ellos son los encargados de poner a cada participante en el programa. Tenemos eso, y esta noche estamos en vivo y en directo, y contarles que a pedido del público, y a pedido del jurado, volvemos con el acordeón, y estoy muy contento con eso”, expresó el cantante.

En cuanto a su participación en el reality, y todo el reconocimiento conseguido hasta ahora, Damián dijo: “Soy un agradecido. Como decía el otro día, el año pasado me tocó estar mirando el programa, y emocionarme con Francisco Benítez (el ganador de la edición 2021), y tener la posibilidad como soñador… fíjate como Dios acomoda las cosas, y las pone en su lugar, y a mí en este caso me tocó ser quien provoca la emoción en la gente esa vez. Para mí es una grata satisfacción tener el respeto de la gente con respecto a lo que fue la interpretación del tema de Mario Bofill ‘Estudiante del interior’, y con el acordeón, fue algo que yo nunca pensé que iba a pasar, pensé que nunca llegaría a esa instancia, y nunca pensé que la gente se iba a emocionar de esa forma. Estoy muy agradecido con toda la gente que pone todo su esmero, que se toman su tiempo para mandar los mensajes”.

El artista contó que forma parte del reconocido grupo Los Hijos de los Barrios, “me están haciendo el aguante con todo esto que me está pasando”.

Contó que tuvo la oportunidad de decirle a su coach Soledad que: “Yo como músico chamamesero puro me siento tan feliz de que ustedes van al Festival del Chamamé, como que nuestro folclore es suyo, viven de ello, cantan nuestro género con tanta responsabilidad. También hablaba del acordeonista de la Sole, a quien conozco de escucharlo hace cinco años, y es un maestro, con una dedicación y un trabajo de tratar de hacerlo bien al género. Yo sé que no es fácil, es un género delicado, y seguramente eso me pasará a mi cuando intente tocar una zamba”, relató Damián.