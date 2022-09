Agustín Rossi pidió a la dirigencia política prestar más atención a su seguridad

martes 06 de septiembre de 2022 | 17:51hs.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, señaló que "los principales dirigentes políticos del país deberían ser más rigurosos" con su seguridad, en relación al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Los principales dirigentes políticos del país, sea tanto oficialista como opositores, deberían ser más rígidos en sus sistemas de seguridad. Tomarse como medida precautoria, que no significa generar alarmismo sino tener en cuenta un hecho que prácticamente no había sucedido nunca en la historia argentina”, señaló Rossi en declaraciones a Radio AM 830.

El funcionario afirmó que el ataque a la exmandataria argentina es de "una gravedad" comparable con el intento de asesinato a senador Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, en 1935, un episodio recordado que le costó la vida a su compañero de bancada Enzo Bordabehere.

Asimismo, el titular de la AFI prefirió no opinar sobre el operativo de seguridad para cuidar a la Vicepresidenta, ya que “sería imprudente hacerlo" desde su lugar”, aunque pidió a la población “esperar que las distintas líneas de investigación que está llevando adelante la jueza y el fiscal arrojen algunas conclusiones”.

Sobre este punto, Rossi destacó el trabajo de la justicia que “avanza sobre distintas líneas de investigación" sobre el ataque a la exmandataria.

"Espero que cuanto antes tengamos una mirada mucho más certera de cuáles fueron los móviles y todas las incógnitas que aparecen en este momento”.

La agresión contra Cristina Fernández de Kirchner se suma a la lista de mandatarios de la región que han sufrido atentados de extrema gravedad, por lo que Rossi entiende que “lo lógico sería tomar precauciones mayores a las que se venían tomando actualmente, sobre todo los dirigentes más expuestos y reconocidos”.

En la misma línea el dirigente recordó los ataques contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien decidió realizar su campaña política utilizando un chaleco antibalas en público, y de Jair Bolsonaro, quien "se encuentra del otro lado del extremo ideológico” y fue apuñalado durante un acto.

En tanto, sobre la mención de grupos neonazis y el allanamiento realizado recientemente en La Plata, Rossi manifestó su repudio y pidió a las autoridades mantenerse en alerta para actuar rápidamente ante estos grupos que atentan contra la democracia.