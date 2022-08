Rechazaron la probation solicitada por pediatra acusado de abuso simple

sábado 27 de agosto de 2022 | 5:00hs.

El titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, Cesar Raúl Jiménez, rechazó el pedido de probation realizado por el abogado defensor del pediatra Fernando Alfredo Vinuesa (57), imputado por el delito de “abuso sexual simple, cuatro hechos en concurso real” y si bien dicha decisión fue apelada de manera inmediata, la causa dio un paso más hacia el debate oral que juzgará la conducta del profesional.



La defensa del médico posadeño, ejercida por el abogado Julio César Lenzken, había solicitado que se otorgue al acusado la suspensión del juicio a prueba ofreciendo como compensación económica la suma de 4.000 pesos, pero la fiscalía, representada por la titular del fuero Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez (en calidad de subrogante), opinó por el rechazo de la propuesta bajo el argumento de que “se trata de un caso de violencia contra la mujer”, que al final fue coincidente con la determinación del magistrado.



Fue citada la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belém do Pará, en razón de que se trata de un pacto internacional a cuyo marco normativo se incorporó Argentina hace más de dos décadas lo que generó la obligación como Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.



“En primer lugar, coincido que el delito perseguido es de aquellos caracterizados por tener violencia de género”, dictaminó el juez Jiménez, añadiendo finalmente que “si bien desde el punto de vista objetivo no existen obstáculos para la concesión del instituto, y más allá de que la pena prevista para el delito de abuso sexual simple admita la eventual imposición de una condena de ejecución condicional, lo cierto es que la naturaleza de la acción imputada y las circunstancias en las que habría sido llevada a cabo impiden afirmar que el de este proceso se trate de un suceso que el Estado pueda calificar como de escasa trascendencia penal”.



“Estamos frente a un caso que puede ser subsumido en la categoría de violencia contra la mujer”, determinó el magistrado, citando en ese punto los artículos 5 y 7 de la Convención de Belém do Pará, además de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a hechos de violencia de género.



Como se expuso más arriba, Lenzken presentó un recurso de Reposición (con Casación en subsidio) que por el momento no fue resuelto por el magistrado interviniente en esta instancia.



Denuncias y detención

La causa que tiene a Vinuesa como imputado de abuso sexual simple se inició a mediados de septiembre de 2019, cuando era jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro, de Posadas. Una mamá denunció que fue manoseada por el médico en su consultorio cuando llevó a su hija menor de edad para una consulta médica.



Posterior a eso aparecieron más denuncias (también por acoso), lo que condujo a su detención, concretada el 25 de septiembre del mismo año.



Tres días después fue excarcelado bajo caución real de 100.000 pesos, manteniéndose desde entonces en libertad pero sujeto al proceso y suspendido de sus funciones en el ámbito de la salud.



En la instancia indagatoria Vinuesa llegó a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, aunque negó la acusación e hizo un pormenorizado relato de lo que ocurrió aquel día de junio de 2019 cuando recibió a la progenitora denunciante y en ese marco colocó en el consultorio a una médica residente que, a su decir, terminó siendo testigo presencial del trato que tuvo con la mamá que lo acusó.



Haciendo referencia al espacio físico donde atendía a los pacientes, Vinuesa indicó que no cuenta con los elementos que mencionó la víctima y explicó que no es un consultorio cerrado sino que posee puerta con hojas desplazables que cualquier persona puede abrir para ingresar, dando a entender con eso que la privacidad -supuestamente- era inexistente.



Su versión de los hechos fue coincidente con el descargo que hizo al momento de ser acusado ante los directivos del Hospital de Pediatría y el comité de ética del Colegio Médico de Misiones.

Sin ejercer en el ámbito de la salud pública

En junio de este año el médico pediatra sufrió otro revés al ser denegado el pedido que hizo para volver a trabajar en el ámbito de la salud pública.



Bajo el título de “agravio principal”, el pediatra solicitó al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que se revea su situación, alegando que se lo suspendió por actos o acciones que dice nunca haber cometido, pedido que fue rechazado por el mandatario a través del decreto N° 532 publicado en el Boletín Oficial. En su descargo, transcripto en el decreto, el médico había señalado que nunca tuvo conocimiento de la iniciación de sumario en su contra, ni de la designación de sumariante y que simplemente se le solicitó un descargo que alega haber efectuado en legal tiempo y forma y que luego no se le notificó resolución alguna.