Apuntan a dificultades para no superar el tope de 400 kWh y sostener el subsidio energético

El nuevo tope de 400 kWh por mes para el acceso a los subsidios energético preocupa a muchos consumidores misioneros, teniendo en cuenta el uso frecuente que los vecinos deben darle a la electricidad debido a la falta de gas por red.

En ese marco, el ingeniero electromecánico Cristian Nesse brindó algunas pautas de ayuda para que los hogares puedan ahorrar un poco más y así evitar sobrepasar el límite sobre el cual se mantendrá el beneficio nacional.

Para ejemplificar lo que se consume habitualmente en Misiones, Nesse puso de ejemplo su misma facturación, mediante la cual detalló: “Vivo en un departamento solo, con mi pareja eventualmente. En junio consumí 364 kWh, por lo que estaría dentro del subsidio. Pero en julio hizo bastante más frío, por lo que casi dupliqué la cantidad de kWh, me fui a 666”.

“Con este ejemplo práctico, quiero decir que hasta 400 kWh hubiera tenido un precio subsidiado y el excedente tendría tarifa plena. Los artefactos en mi domicilio son los mismos, y por el frío utilicé más los aires, la pava eléctrica y el termotanque, doblando la cantidad de energía de un mes a otro. Por eso es muy importante que la familia enfoque la atención en el ahorro dentro de los electrodomésticos que más consumen en la casa”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Respecto a este último punto, mencionó que los electrodomésticos que más consumen son “por lejos, todos aquellos que tengan resistencia eléctrica, como el termotanque, la pava, las estufas de cuarzo, todo lo que transforme la energía eléctrica en calor”.

“Uno no va a dejar de usar los artefactos porque es parte del día a día, por lo que hay que usarlos racionalmente. Si vamos a calefaccionar un ambiente, tratemos de no dejar ventanas abiertas, tapar ventanas con cortinas. O por ejemplo, vale más la pena lavar de una sola vez en el lavarropas que lavar poca ropa por vez; o bien, intentar no planchar varias veces diferentes”, aconsejó.

Asimismo, recordó la importancia de apagar los termotanques cuando no se utilicen para evitar grandes gastos.

En tanto, en cuanto a consumo por mes, “una heladera consume 38 kWh y un lavarropas con un uso de siete horas semanales entre 3 y 5 kWh. Y si hablamos del tope de 400 kWh queda poco para el resto de los artefactos. Por eso, para una familia tipo de cuatro personas, se supera muy rápido el tope, van a tener que hacer una economía muy racional para estar cerca de ese valor”.