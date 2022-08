Liga de Puerto Rico: Belgrano goleó y Jardín América empató

lunes 08 de agosto de 2022 | 15:42hs.

La Liga Regional de Puerto Rico tuvo una jornada reducida debido a las inclemencias del tiempo, con dos partidos que se jugaron y otros dos que se suspendieron.

Los compromisos que pudieron desarrollarse con normalidad por la octava jornada del certamen son Belgrano de El Alcázar vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya y Atlético Jardín América ante Esperanza de Capioví.

Belgrano, "el pirata misionero" goleó como visitante 5 a 2 a Asociación Helvecia.

En cuanto a Atlético Jardín América igualó sobre la hora en tiempo de descuento 2 a 2 contra Esperanza de Capioví, cotejo en que "el lobo" jardinense se vio en desventaja y lo empató en ambas ocasiones.

Ayer sábado debido a las intensas lluvias Mandiyú de Garuhapé vs. 25 de Mayo de Puerto Rico no se jugó y hoy domingo tampoco pudo llevarse adelante Atlético Garuhapé vs. Atlético Demisiones de Capioví, ambos encuentros se han a definir nueva fecha y horario el próximo día martes.

Cabe destacar que el jueves pasado empezó la octava fecha con la goleada de Atlético Leoni sobre Atlético Hipólito Yrigoyen por 9 a 0 y el "León" es líder del certamen.

Resultados octava fecha:

Jueves:

Atlético Leoni 9 Atlético Hipólito Yrigoyen 0

Domingo:

Atlético Jardín América 2 Esperanza 2

Belgrano 5 Asociación Helvecia 2

Postergado:

Atlético Garuhapé vs. Atlético Demisiones

Mandiyú vs. 25 de Mayo

Libre en la octava fecha: Papel Misionero de Capioví

Tabla de posiciones Liga Regional de Puerto Rico

Atlético Leoni....................17 puntos

Atlético Demisiones...........16 puntos

Atlético Garuhapé.............13 puntos

Atlético Jardín América......12 puntos

Esperanza.......................12 puntos

Papel Misionero...............11 puntos

Belgrano........................10 puntos

Mandiyú..........................6 puntos

Helvecia..........................5 puntos

25 de Mayo......................4 puntos

Atlético Hipólito Yrigoyen...0 puntos