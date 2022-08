Cumplió el primer objetivo

domingo 07 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Apelando a un juego prolijo, ordenado y por momentos intenso, Tacurú se impuso ayer 18 a 3 como local ante Cataratas RC de Puerto Iguazú y se consagró campeón del torneo Regional B de clubes de rugby del Nordeste.



El equipo posadeño se quedó con el duelo entre los dos representantes de la Tierra Colorada que llegaron a la definición y festejó el título ante su gente en una jornada que estuvo marcada por la lluvia en la capital de la provincia, pero que de todos modos contó con una muy buena concurrencia de público.



Además, el club de la Hormiga se tomó revancha del Cata, que le había ganado la final del Regional B del año 2019. Con el primer objetivo cumplido, ahora Tacurú irá por el premio mayor y buscará conseguir el ascenso al Regional A (la categoría principal), pero para eso deberá derrotar a San Patricio de Corrientes en el repechaje que disputarán el último de la tabla de la A con el campeón del Regional B.



Ese partido se disputará en Corrientes (el que viene de la categoría superior tiene la ventaja de localía) el próximo sábado 27 de agosto.



Prolijo y ordenado

El duelo disputado ayer por la tarde en Miguel Lanús tuvo como protagonista principal a la lluvia y puso frente a frente a dos equipos que se conocen bien y que se notaba que se tenían estudiados. En la primera etapa, el trámite se presentó trabado y con pocas emociones, aunque en ese contexto siempre fue Tacurú el que asumió el protagonismo ante un Cataratas que no podía pasar la mitad de la cancha y sólo atinó a defenderse.



Así fue que en esa primera etapa hubo apenas un penal convertido para cada equipo y sobre el cierre llegó el primer try del dueño de casa, que se fue al descanso con un ventaja de 7 puntos sobre su rival (10-3).



Ese try apoyado por Joaquín Polattini sobre el epílogo del primer tiempo empezó a encaminar a Tacurú hacia un triunfo que terminó siendo claro y sin mayores sobresaltos.



En los segundos 40’, el equipo local aprovechó la ventaja a favor y siguió desplegando su juego ordenado, lastimando cada vez que tuvo la oportunidad y defendiendo de manera aguerrida cuando Cataratas intentó reaccionar.



A los 3’, David Letviñiuk estiró un poco más la ventaja con un nuevo penal y la última emoción de la tarde llegó a los 33’ con el try de Bautista Bianchi, quien había ingresado tan solo unos minutos antes, apoyó la ovalada contra la bandera y desató el festejo contenido de toda la parcialidad local, que sabía que sería muy complicado que se le escape la victoria con el 18-3 a favor a pocos minutos del final.



El resultado ya no se modificó y Tacurú gritó campeón ante el mismo rival que lo había amargado en esta misma instancia en el 2019, la última vez que se había jugado esta competencia debido a que luego llegó la pandemia. En aquella oportunidad, Cataratas accedió al repechaje para poder ascender al Regional A, pero poco pudo hacer ante Aranduroga en Corrientes.



Esta vez el que accedió a esa chance es el club posadeño, pero para subir de categoría deberá dar el batacazo y quitarle su lugar a San Patricio, otro de los clubes tradicionales de la capital correntina.