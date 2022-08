El consumo promedio mensual de luz en Misiones ronda los 400 kilovatios

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:06hs.

La mayoría de los misioneros tiene un consumo promedio de 400 kilovatios de energía, es decir cercano aunque por debajo del límite establecido por la Nación. De mantenerse en esos niveles no deberá pagar la tarifa básica, es decir sin subsidios. Como se recordará, entre los anuncios realizados por el ministro de Economía, Sergio Massa, se estableció que la tarifa subsidiada alcanzará para un consumo de hasta 400 kilovatios al mes. Por cada kilovatios que se consuma a partir de allí, se deberá pagar la tarifa plana.



De acuerdo a los datos que accedió El Territorio, el 82% de los usuarios de Energía de Misiones (Emsa) tiene un consumo cercano, aunque sin llegar a los 400 kilovatios. Esto significa que estarían en esa situación unos 211.304 usuarios, ya que Energía de Misiones cuenta con 257.689 usuarios.



De acuerdo a otro relevamiento, similar panorama se presenta en otras prestadoras de servicios.



Por caso, en la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel) de unos 25.000 usuarios residenciales y haciendo un promedio anual, el 85% de los socios -en especial en esta época del año- estaría por debajo de los 400 kilovatios; pero como se indicó, el consumo es superior en verano y por los tanto, se eleva la cantidad de energía consumida y se corre el riesgo de pagar la tarifa plana que está en debate en todo el país.



Ayuda la tarifa social

Pero aquí también se debe hacer una salvedad. Los usuarios de Energía de Misiones y de las cooperativas tienen una particularidad a su vez, ya que los sectores de menos recursos cuentan con el subsidio provincial que en definitiva permitiría evitar pagar la tarifa plana a unos 120.000 usuarios.



“Este acuerdo -con Nación- tiene como objetivo sostener el subsidio para los más de 120 mil usuarios que acceden a la tarifa social provincial en Misiones”, había remarcado el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.



Misiones viene sosteniendo el subsidio con fondos propios desde 2019 y mediante acuerdo con el gobierno nacional, se anticipó que continuará en vigencia para asistir a los sectores de escasos recursos, como jubilados o beneficiarios de los planes sociales, entre otros.



La situación con subsidio

Hasta la factura que llegó estos días a los hogares de Misiones se mantiene tanto el subsidio nacional como la tarifa social, que fuera eliminada durante la administración de Mauricio Macri en 2018 y desde entonces está siendo costeada por el gobierno de Misiones.



Se estima que los recortes de subsidios vendrían aplicados a la boleta de septiembre, aunque para todo ello se esperan los anuncios oficiales y luego la notificación de parte de la empresa prestataria del servicio como lo deberá hacer más adelante Energía de Misiones y también las cooperativas que brindan similar servicio.



Justamente se anticipó que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará el martes los niveles de aumentos en las tarifas de gas, energía eléctrica y agua que regirán en las distintas regiones del país.



Afirman que se buscará respetar las particularidades de cada zona, ya que los niveles de consumo promedio suelen ser más altos en algunas provincias de acuerdo a las temperaturas o la falta del servicio de gas natural, como justamente ocurre en Misiones.



Qué se analiza

De acuerdo al informe brindado por Infobae perderán los subsidios todos los usuarios que no se hayan inscripto en el formulario para mantener el beneficio.



En el gobierno nacional estiman que son unos 4 millones de hogares. Aun no se dieron a conocer los cuadros tarifarios para los distintos servicios.



Para los que pidieron mantener los subsidios, como se indicó seguirá vigente la tarifa social con subsidio pleno hasta consumos de 400 kWh mensuales en el caso de la electricidad.



Por encima de ese tope, comenzarán a pagar la tarifa plena sólo por los consumos incrementales. Por ejemplo, si se consumen 500 kWh se paga tarifa plena solo por los 100 kWh de más. “Superar el tope del consumo no hace caer la base del subsidio”, aclararon fuentes oficiales.



Se estima que de los 9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios, cerca de 1,8 millones superan los consumos mensuales de 400 kWh y tendrán incrementos cuando pasen ese tope. Estos se suman a los 4 millones que no pidieron subsidios y dan un total aproximado cercano a los 6 millones de hogares que pagarán la totalidad o parte de sus facturas sin aporte del Estado.



El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci, cuestionó ayer el proceso de segmentación tarifaria que está llevando adelante el gobierno y advirtió que se trata de un “tarifazo” y que será “una estafa al pueblo”, según consignó Página 12.



El planteo de Minucci surge luego de que esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara que del total de los hogares, el 30 por ciento pasará a pagar la tarifa plena, y no sólo el 10 por ciento como había asegurado en un primer término el gobierno.



A su vez, anticipó que a los 9 millones que se anotaron en el registro sólo se les subsidiará una parte del consumo y sobre el excedente también se aplicará la tarifa plena.

Cómo está la situación con subsidios hasta el momento

Como para dimensionar, en un informe previo, este matutino indicó que, de acuerdo a la facturación correspondiente a febrero, la vigencia de la tarifa social provincial implicó absorber al gobierno de Misiones en el segundo mes del año, 145.559.915 pesos más impuestos.



Con similares recursos mensuales, Misiones mantiene la tarifa social que implica un beneficio que otorga el Estado a los que más necesitan.



Además con el esquema actual, para un residencial que consume 200 kilovatios (kwh), la Provincia absorbe en el orden del 70%; de 500 kwh, 58%; de 700 kwh, 42% y de 1.400 kwh se cubre un 20% referido sólo a energía sin impuestos y otros conceptos.



También en la misma nota se clarificó que si no estuviera vigente la tarifa social en Misiones, para estos usuarios el costo de la energía sería en el orden de un 70% más caro. En este caso, el subsidio provincial se transforma en tarifa social.



En la provincia, de los 257.689 usuarios de Energía de Misiones, la mayoría recibe alguna asistencia, aunque los grandes usuarios no tienen subsidio nacional.



A su vez, del total citado, los que reciben tarifa social en Misiones totalizan 120.000 usuarios residenciales, es decir para iluminar desde una casa hasta una habitación.



En caso del subsidio nacional, cubre parte del costo de la compra mayorista. Es decir, en concepto de subsidio nacional se incluye a los llamados no residenciales generales, ya que, como se dijo, los grandes usuarios no tienen subsidio nacional y para la tarifa social provincial hay requisitos puntuales y abarca sólo categoría residencial.



De esta manera, en el orden nacional se contempla asistencia en diversos porcentajes que ahora se eliminarían: Para un residencial de 200 kwh subsidio referido sólo a energía del 57%; de 500 kwh, 54%; de 700 kwh, 52% y de 1.400 kwh, 51%. En tanto, por ejemplo, para la categoría comercial de hasta 2.000 kwh, un 44%. Todos los usuarios, al recibir la factura pueden apreciar los conceptos por los que abona la factura. Se destaca que de acuerdo al nivel de consumo en kilovatios, se va elevando el costo de la tarifa.