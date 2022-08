Qué es el edema y cómo prevenirlo

viernes 05 de agosto de 2022 | 16:10hs.

El edema puede obedecer a múltiples causas. Son muchas las patologías que producen edema tanto en miembros inferiores como superiores y por eso es importante acudir con tiempo al médico y al especialista, para poder identificar la causa lo antes posible. El edema es el fluido o liquido fuera de su lugar en el intersticial, es decir, no se encuentra dentro del sistema circulatorio, salió de éste sobre el tejido celular intersticial del cuerpo. Principalmente, para saber dónde estamos parados debemos saber si el problema está en los brazos o las piernas o en ambas, también saber si pareció en forma abrupta o se fue instalando paulatinamente. Esto es muy importante porque obedece a diferentes patologías, por ejemplo si una persona se despierta con los pies edematizados o con el correr del día va apareciendo hasta llegar al máximo de su hinchazón, las razones cambian. Son múltiples las variantes que el médico debe estudiar y es importante trabajar en equipo por que el edema obedece a multiespecialidades, por ejemplo podría ser de origen cardíaco, venoso, sistémico, traumatológico, endocrino, oncológico, etcétera. “Si hay un edema o hinchazón que sean inidentificable en su patología, si es realmente urgente hay que internar al paciente para tratar ese edema, por que muchas veces se debe a trombosis venosa y eso sí es necesario ser tratado con urgencia. No se puede esperar hasta el otro día para que lo evalúe el medico. Debe ser consultado y estudiado como se merece, ya sea un ecodoppler vascular, un análisis de sangre y demás. Esa consulta puede salvarle la vida al paciente”, explicó el flebólogo Román Landi. Es muy importante saber si el problema es en un miembro o los dos, porque si es sólo uno puede haber algo que obstruye el paso de la circulación. También es importante saber qué medicación toma el paciente, qué enfermedad de base tiene, qué siente y si su pierna cambió de color, si va acompañado de fiebre o no, si le falta el aire al respirar y demás síntomas. Hoy en día gracias al ecodoppler se puede saber exactamente dónde se encuentra la obstrucción, si es un coágulo simple con poco riesgo o mucho, también se puede ver si el coágulo se encuentra libre en el torrente circulatorio o por desprenderse, si es grande largo y qué dimensión tiene, por ende se sabe el pronóstico. “Son muchas las cosas que nos brinda la experiencia y el ecodoppler, con él sabemos si debemos internar al paciente o podemos dejarle ir a su casa”, comentó Landi. No dejar pasar el tiempo es lo más importante, porque muchas veces incluso las trombosis cursan sin hinchazón y sólo con un leve dolor, porque la sangre busca salida por otros vasos tratando de circular y de seguir su cause normal. “Debemos estudiar exhaustivamente la circulación y a veces no alcanza con un solo estudio, debemos hacer varias veces y varios estudios. Estamos frente pacientes diferente s y cada uno es diferente al otro. Cada vez salen mas enfermedades, pero por suerte cada vez hay mejores médicos”, resaltó el flebólogo.