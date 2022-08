Dejó el fútbol y se convirtió en el peluquero de los famosos en Posadas

viernes 05 de agosto de 2022 | 12:10hs.

Un camino de sacrificio y resignación tuvo que pasar Axel Segovia para ser uno de los barberos más reconocidos de Misiones.

De adolescente soñaba con convertirse en futbolista profesional desempeñándose como en la posición de marcador de punta. Fue así como tuvo un fugaz paso por las inferiores de la Cantera y Guaraní Antonio Franco, en donde estuvo muy cerca de debutar en el primer equipo.

Del fútbol incorporó el hambre de victoria y la templanza para apostar en las decisiones que dicta el corazón.

A la edad de 18 años, momento en el que un deportista comienza a dar sus primeros pasos como profesional, Segovia decidió colgar los botines para agarrar las tijeras.

“Me di cuenta que no iba a llegar (al éxito) con el fútbol, pero tenía un lado B”, contó. Fue en ese momento en el que le planteó a su madre, (quien se desempeña como peluquera) aprender de sus conocimientos para así iniciar su carrera profesional.

En sus inicios, trabajó en un pequeño espacio en la peluquería de su madre. En la actualidad, con 26 años, Segovia es propietario de dos barberías, una estética y de, la recientemente inaugurada, distribuidora de artículos de peluquería. Además, comparte sus conocimientos realizando cursos y capacitaciones.

“Hoy miro para atrás y doy gracias a mis padres, sobre todo a mi papá que al inicio me dio 5.000 pesos para que compre todos mis equipos de peluquería”, confesó .

El peluquero de los famosos

Uno de sus secretos para el éxito es su interacción con las redes sociales, principalmente Instagram, en donde comparte sus trabajos y crea divertidos sketch interpretando situaciones que surgen en la rutina de la barbería.

Lo que quizás Segovia nunca se hubiese imaginado es que su fortuna cambiaría cuando por medio de un mensaje en Instagram, terminaría cortando el cabello de uno de los artistas más reconocidos del país, Pablo Lescano.

“Le envíe un mensaje a Pablito cuando se encontraba de vacaciones en Misiones, pensando que nunca me iba a contestar. Pero me respondió, me dijo que vaya al hotel donde estaba hospedado y ahí conocí a su familia. Fue una bendición”, relató Segovia.

Desde ese momento, diferentes artistas que arribaron a la tierra colorada, tales como: Rodrigo Tapari; integrantes de la banda La Konga; Mario Luis; Matías Valdez; Big Apple; entre otros, eligieron la barbería de Segovia para cortarse el cabello.

“Es un sacrificio coordinar con sus tiempos, por ejemplo: con el Dj Alan Gómez, estuvimos hasta las 3 cortando” explicó el reconocido Barbero. Luego dijo en broma “pero siempre alguna entrada por lo menos le sacamos (ja)”.

Ante la pregunta de cuál es la celebridad a la que sueña brindarle sus servicio de barbero Segovia respondió sin dudar: “Todos soñamos con cortar a Messi”.

Con el correr de los años nunca perdió su amor por el fútbol, y en este exitoso cambio de rumbo pasó de hacer cortes defensivos a realizar espectaculares cortes de cabellos, pero siempre con la bandera del sacrificio como estandarte.