La importancia de la vacunación a chicos de seis meses a 3 años contra el Covid

viernes 05 de agosto de 2022 | 11:10hs.

Este viernes finalmente se dio comiendo a la vacunación contra el Coronavirus a los bebés desde los seis meses hasta los niños de 3 años en los vacunatorios de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y los hospitales de la provincia. Según precisaron desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia, desde hoy y hasta el lunes se cumplirá con el inicio de la inoculación en los diferentes municipios del territorio.

Esto será posible gracias a que el martes arribaron a la provincia las 25.200 dosis de la vacuna pediátrica Moderna que la cartera sanitaria nacional repartió a todas las jurisdicciones con el objetivo de inmunizar a este grupo etario que aún no estaba cubierto.

Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital de Pediatría de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 e indicó: "Realmente es lo que la población está esperando. Se trata de dar un mensaje claro, contundente y científico a los papás y también a los pediatras con los fundamentos científicos por los cuales se decide vacunar este grupo etario tan delicado. Porque los niños de seis meses, los lactantes, de por sí los padres tienen una sensibilización mayor que con los chicos más grandes".

"Se decide vacunar este grupo etario porque lo primero es que ha avanzado muchísimo la vacunación de adultos y eso ha hecho que una gran mayoría de las personas adultas no se internen y tampoco se produzca mortalidad y nuevas formas graves, pero estamos dejando de lado a este grupo que tiene cifras no menos importantes de mortalidad", aclaró.

La infectóloga remarcó que no se quiere jugar con la vacuna y la mortalidad porque eso es infundir miedo a los papás, "no es esa la intención pero si han fallecido en el país 300 chicos. Además de que es frecuente que los niños entre 6 meses y 2 años no tienen síntomas y tampoco son los grandes transmisores, generalmente los pacientes asintomáticos tienen un porcentaje de virus muy inferior, la posibilidad de transmitir es baja pero de todas maneras hay un porcentaje de niños que se internan que no tienen factores de riesgo, de los internados sólo el 50% tenía cardiopatía, enfermedades pulmonares, diabéticos, obesidad, así que también no hay que esperar y pensar que solo se van a enfermar e internar los que tienen riesgo".

Post covid

"El otro concepto es que el Covid en los niños puede provocar este famoso síndrome inflamatorio y multisistémico que aparece un mes después y es un estado sincrónico que afecta a todos los órganos y que tiene gran posibilidad de producir la muerte como una enfermedad de Kawasaki. Se está hablando muchísimo del post covid en adultos pero en un niño también existe y está siendo cada vez más frecuente", acentuó.

La especialista detalló que los síntomas más frecuentes de este síndrome son fatiga, impacto en la salud mental, dificultad respiratoria, problemas en el olfato, gustos, entre otros.

"Otro motivo es que seguimos teniendo variantes nuevas, la Omicron es una variante que ahora circula que gracias a Dios produce síntomas respiratorios altos como resfriado. Entonces cada vez estamos viendo que este virus se está comportando como un virus del resto del panel viral y otra aclaración que quiero hacer es que el post covid se puede dar en formas leves y graves, por eso es que todos los pediatras debemos estar alertas", refirió.

Arce remarcó que dentro de los diagnósticos diferenciales con el niño que llega con sintomatologías se tiene que pensar en este post covid, "sobre todo si ha tenido un laboratorio positivo o en ese caso se pueden pedir los anticuerpos y uno se da cuenta que tuvo pero asintomático. Cuando el chico está en los primeros cinco o seis días, nosotros podemos detectar el virus pero a veces el antígeno no es 100% de especificidad, por eso cuando se internan y tienen un cuadro insuficiencia respiratoria aguda, la neumonía, nosotros vamos a estudios con mayor especificidades y la otra forma es cuando pasó el tiempo que son los anticuerpos".

"En definitiva se puede tener anticuerpos negativos y haber padecido covid. En los estudios hay una manera de buscar un anticuerpo que no está ligado a las vacunas que es inmediato, la vacuna no evita que yo tenga la enfermedad, pero sí evita que yo haga la enfermedad de forma grave", alertó.

Objetivos

La doctora dijo que lo que se busca con esta vacunación es proteger al niño y "hay que escuchar a la gente que está en terreno, esas son las personas que realmente pueden hablar con evidencia. Es muy importante controlar esta pandemia porque ese grupo atario es el que no está vacunado y entonces por ese grupo atario puede pasar que el virus sigue circulando y la pandemia no pueda terminar, nosotros sabemos que cuando tengamos el 80 o 90 por ciento de la población vacunada vamos a poder quizás terminar con esta pandemia o que esto pase a ser un resfrío más del grupo de los virus"

"De esta manera seguimos protegiendo a los factores de riesgo, porque lamentablemente la dosis de refuerzo que se dieron en niños 3 años a 11 no es la ideal, la dosis de refuerzo de los 11 al 16 tampoco es la ideal, tenemos un gran déficit de gente que no se acerca a vacunarse, hay un montón de niños que no están teniendo el esfuerzo que es lo que evita que se pueda contagiar", agregó.

Finalmente mencionó que otra de las cosas preocupantes es que muchos son los niños que no presentan el calendario de vacunación completo, "es importante hacerlo y saber que se pueden poner todas juntas sin mayores efectos adversos"