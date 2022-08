Wanda Nara confirmó su divorcio de Mauro Icardi

jueves 04 de agosto de 2022 | 9:08hs.

Después de un sinfín de especulaciones y versiones en torno a una crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi, todo parece apuntar a que el matrimonio estaría a punto de divorciarse. Este miércoles en LAM (América) se difundió un audio que Wanda le envió a Carmen, una empleada doméstica con la que está en conflicto laboral y allí se escucha la voz de la rubia, quien confirma que viajó a la Argentina para iniciar los trámites de divorcio de Mauro Icardi.

“Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, dice al principio Nara acerca de los motivos de su viaje y, también, como destrabaría la situación conflictiva con la señora.

“Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, cierra Wanda en el audio filtrado. Para darle un poco más de contexto a la situación, Ángel de Brito contó sobre el origen de este mensaje de voz.

“Acá me confirman que Wanda se está divorciando de Mauro. Es de ahora el audio. Este audio, que alguien filtró -no sé si la señora Carmen, o una amiga de Carmen- es de ayer. Lo mandó ayer Wanda a Carmen y alguien nos lo mandó para acá. Acá no tenemos el teléfono de Carmen”, explicó el conductor.

En los últimos días, Wanda y Mauro dieron distintos indicios en sus redes sociales que muchos tomaron para concluir que estarían separados. El año pasado ellos estuvieron a punto de divorciarse por el engaño del jugador de fútbol con la China Suárez, aunque se reconciliaron.

El deportista cambió la foto de perfil de su cuenta oficial de Instagram en la que tiene más de 7 millones de seguidores. Reemplazó una imagen en la que aparecía con su esposa por una de su infancia. La influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu, descubrió este cambio y logró hacer las capturas para que no quedaran dudas.

Además, el delantero del PSG había publicado en su feed una postal en blanco y negro con la madre de sus dos hijas. Pero, luego se arrepintió y decidió borrar el posteo. Otro indicio de que el vínculo con Wanda no estaría pasando por su mejor momento.

En este momento, la empresaria dejó a su familia en París y se encuentra en la Argentina, luego de disfrutar unas vacaciones de “soltera” en Europa con su hermana, Zaira Nara. Este lunes, apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza, charló con los periodistas sobre diversos temas, como los rumores de una crisis matrimonial con Icardi.

“¿Estás bien con Mauro?”, le preguntó un cronista del ciclo Socios del espectáculo (El Trece). “Sí, todo bien”, se limitó a responder mientras llevaba un carrito con muchas valijas. En esta oportunidad, la modelo estaba acompañada por su amigo íntimo y estilista, Kennys Palacios.

Cabe recordar que Nara realizó esta escapada para cumplir con compromisos relacionados a su participación en el nuevo ciclo ¿Quién es la máscara?, el big show musical de Telefe que contará con la conducción de Natalia Oreiro. En este formato que es un éxito en el mundo diversas celebridades ocultan su identidad con máscaras y trajes de pies a cabeza. De esta manera, compiten, desplegando su destreza musical.

Wanda Nara llegó a la Argentina

Según trascendió hay posibilidades de que la China Suárez se sume a este programa como invitada, ya que está dando sus primeros pasos como cantante. De esta manera, Wanda podría tener un cara a cara en la pantalla chica con la actriz que tuvo un affaire con el padre de sus dos hijas.

“Sabés que debajo de la máscara puede aparecer cualquiera”, señaló el periodista. Rápidamente, Nara le contestó: “Yo no puse ninguna condición, vamos a ver a quién me pusieron”. El cronista agregó: “Porque la China sacó un disco y parece que está convocada”. “Mirá que bien. Me alegro por ella...”, respondió con tono irónico.