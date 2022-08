Esperanza de vida: diferencia entre varón y mujer, en baja

jueves 04 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Investigadores de Dinamarca publicaron un estudio en el que concluyen que la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres no es tan acusada como se teorizaba hasta ahora. Tras analizar datos sobre la vida útil de hombres y mujeres en 199 países durante casi 200 años, determinaron que si bien los hombres tienen una expectativa de vida más baja que las mujeres, en muchos casos pueden mostrar una “posibilidad sustancial” de sobrevivirlas. Concretamente, los hombres que están casados ​​o tienen un título universitario tienden a vivir más tiempo que las mujeres que no están casadas o no tienen un diploma de escuela secundaria. Se descubrió que la probabilidad de que un hombre sobreviva a una mujer de su misma edad está entre 25% y 50%, en dependencia de múltiples variables, como la genética y los hábitos de cada persona.

En los países industrializados, la probabilidad de que los hombres sobrevivieran a las mujeres estuvo en baja hasta la década de 1970, después de lo cual aumentó gradualmente.