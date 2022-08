Advierten sobre prevalencia de la diabetes en Misiones

martes 02 de agosto de 2022 | 6:04hs.

La médica Elizabet Méndez, especialista en diabetes, del Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga y responsable del Programa Provincial de Control y Prevención de Diabetes, advirtió que 4 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 tienen enfermedad cardiovascular y renal y que en Misiones la prevalencia aumentó un 12,7%. En este contexto, remarcó que sólo el 50 % lo sabe y puede acceder al tratamiento, que incluye cambios de hábitos de vida y en relación a la obesidad.

“La diabetes mellitus es más frecuente en personas de mayor índice de masa corporal, mayor edad, sexo femenino, sedentarismo, con bajo nivel de remuneración”, dijo.

En la misma línea, mencionó los datos de la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019). que indican que “el exceso de peso está presente en más del 67,% de la población adulta, en el 41,1% de la población de 5 a 17 años y en el 13,6 % de la población menor de 5 años”.

A ello añadió que “la diabetes es la causa más frecuente de polineuropatía, de ceguera entre los 20 -74 años, es la primera causa de ingreso a hemodiálisis, 1 de cada 6 nacimientos se ve afectado por diabetes gestacional, los pacientes diabéticos tienen porcentajes más altos de hospitalización, más días de internación y mayor número de visitas ambulatorias”.

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

“El cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, señaló, al tiempo que explicó qué pasa cuando se tiene diabetes.

“En este caso, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”.

Existen tres tipos principales, que son la diabetes tipo 1 y tipo 2 y diabetes gestacional (durante el embarazo).

“Las enfermedades crónicas no transmisibles aumentaron al 25,4% en el mundo y son la principal causa de muerte prematura y discapacidad, responsables de la mortalidad en el mundo de alrededor de 60% y en Argentina 73,4%”.

“Se viene registrando, a nivel nacional, un incremento del número de personas con diabetes mellitus de 12,5%”.