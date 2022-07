Gente de hierro y corazón

viernes 29 de julio de 2022 | 1:30hs.

En medio de la pandemia, cuando la realidad exigía estricto aislamiento, el herrero Pedro Palacio (49) se dio a la tarea de crear cientos de pequeñas esculturas de hierro con piezas recicladas.

Con partes de bicicletas y motos en desuso fue dando vida a su obra: un universo de “personitas de hierro”, como él las definió y que reflejan fragmentos de la vida cotidiana a la vez que cuentan una historia.

Palacio aprendió el oficio de herrero en una escuela de adultos.

Personas leyendo en un banco de plaza, el gol de Maradona, un niño remontando un barrilete son sólo algunas de las figuras que integran la serie ideada por el artesano-artista que descubrió el oficio al realizar un curso de herrería en una escuela de adultos.

Inspiración y proceso

A la dureza del material le imprime corazón inspirado en enseñanzas del budismo, la paternidad, la literatura y en su observación del mundo. “Yo hago estas personitas de hierro, y me gusta que reflejen situaciones de la vida positivas, buenas y lindas como el amor, la infancia, el arte, la música, el deporte. Algunas esculturitas tienen un niño interior o símbolos que tienen que ver con la paz y la armonía, eso es lo que me gusta transmitir y espero que la gente también lo pueda ver”, contó y explicó que piensa cada nueva pieza como un cuento. “Que cada persona que mire las esculturitas pueda descubrir una historia, un cuento y también significados nuevos”.

Para la mayor parte de su producción recicla piezas de hierro en desuso.

Cada escultura requiere usualmente un día de trabajo, algunos proyectos llevan un poco más de tiempo y el resultado es “una síntesis de lo que yo quiero contar y de lo que a mí me va diciendo el material, porque yo veo una pieza y me voy imaginando qué puede ser y cómo puedo resolver para contar la historia. El proceso suele ser muy espontáneo en ese sentido y sí me detengo un poco en los detalles, me gusta ser detallista”.

El aprendizaje y la pandemia

Palacio asistió al curso de herrería en 2016, hizo algunas esculturas y después fue dejando. “Cuando hice el curso yo no sabía nada de soldadura, nada sobre herrería, aprendí y me sirvió un montón, hay que animarse y estudiar lo que a uno le gusta. En ese momento hice algunas piezas pero después dejé porque esto es como un pasatiempo, además tengo mi trabajo”.

Fue con la cuarentena por la pandemia que retomó la actividad, “pasé bastante mal y ahí empecé a hacer las personitas que un poco me salvaron, fue un cable a tierra durante el encierro. Un bicicletero amigo me dio mucho material que ya no usaba, también junto cuando veo por la calle, empecé reciclando todo y hoy por hoy algo tengo que comprar porque estoy produciendo bastante, igualmente a lo que apunto siempre es a reutilizar lo más posible”, dijo.

Palacio tiene su taller en su casa del barrio Aeroclub y poco a poco sus personitas fueron instalándose en el living primero y pronto en cada rincón, tanto así que ya planifica construirles un lugar propio donde poder exhibir para quienes quieren conocer y adquirir sus obras, que por ahora las difunde en su página de Facebook @Hierro Zen, que abrió en 2020, y con la que obtuvo pedidos desde Estados Unidos, además de distintos puntos de Misiones.

“No conté cuántas hice en estos dos años, pero fueron 450 o 500, muchas vendí y otras tengo acá en la sala. Mi idea es tener un salón para exponer, ahora andan por toda la casa y van a ser más porque no voy a parar de producir y tengo el apoyo de mi familia”, resaltó.