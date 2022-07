"Saltó desde el oscuro y le apuntó con el arma", grave denuncia de una mujer herida en un operativo policial

jueves 28 de julio de 2022 | 14:24hs.

Una mujer hospitalizada y tres policías del Comando Radioeléctrico de Villa Bonita denunciados, fue el resultado de un procedimiento realizado en las afueras de un comedor situado sobre la ruta provincial 103, donde la denunciante pretendía cenar junto a su familia y los acusados llevaban adelante un operativo vinculado aparentemente con ruidos molestos por escapes de motos.

Sucedió el sábado 2 de julio, poco antes de las 21 y en su informe la Policía de Misiones dio cuenta de que para evitar el control un motociclista embistió a uno de los uniformados produciéndole heridas en una pierna y se dio a la fuga, cayendo en ese contexto la mujer que iba de acompañante.

Contrario a eso, la hija de ésta denunció aquella misma noche que cuando su cuñado pretendía estacionar, de manera sorpresiva uno de los policías le apuntó con una escopeta policial, por lo que se asustó y aceleró al creer que lo iban a asaltar. En ese movimiento brusco dijo que su madre cayó al suelo y terminó con lesiones que demandaron hospitalización.

Incluso detalló que el policía -al que acusó de haber apuntado con el arma- le propinó al joven un culatazo en el pecho, rompiendo uno de los espejos retrovisores. En paralelo negó que su pariente haya atropellado a alguno de los efectivos, plantando sospechas de una posible autolesión "para cubrirse" ante lo que consideró "un procedimiento irregular".

Secuencia, de acuerdo a la denuncia

La mujer herida se llama Norma Graciela Ramírez (48) y la denunciante es su hija, Daiana Ferreyra. Las dos accedieron a charlar con El Territorio al considerar que "hacerlo público puede a evitar que cometan cosas peores"

"Aquel sábado mi hija y su pareja me invitaron a cenar en el comedor de Villa Bonita. En su moto llevó primero a mi hija y luego me buscó. Cuando llegamos mi yerno entró despacito y cuando iba a estacionar uno de los policías saltó desde el oscuro y le apuntó con el arma, era una escopeta. Se asustó, aceleró y en ese movimiento el mismo efectivo le pegó un culatazo en el pecho, yo me caí al suelo y la pareja de mi hija se fue", relató Norma en relación a la secuencia que minutos después su hija terminó denunciando en la comisaría Primera de Villa Bonita, situada casi enfrente de donde sucedió.

La mujer admitió que todavía sufre las consecuencias de la caída y lamentó que ninguno de los efectivos del Comando la asistió en primera instancia, sino que "llamaron a la ambulancia diciendo que había una señora descompuesta" y luego "se retiraron rápidamente" de la escena después de haber sido cuestionados por varias personas que estaban en el local de comidas y terminaron siendo testigos directos. "En ningún momento mi yerno atropelló a nadie, no pasó. Todos en el lugar vieron cómo actuaron los policías, mintieron seguramente para cubrirse por su mal proceder", manifestó la mujer.

Incluso recordó que en los segundos posteriores "los tres efectivos estaban ahí, lo más bien y mucha gente fue testigo, ninguno de ellos estaba lastimado como para que después, de manera sospechosa, aparezca uno diciendo que mi yerno lo chocó".

Señora descompuesta

De acuerdo al relato de Daiana, una vez que su mamá estaba herida en el suelo "llamaron a la ambulancia de Campo Ramón diciendo que había una señora descompuesta, por lo que en ese punto ya comenzaron a mentir porque evitaron mencionar que había una persona herida como consecuencia de un accidente que ellos mismos provocaron", y preguntó en esa línea "¿Cómo van a apuntar a alguien con la escopeta? ¿Si se le escapaba un balazo? No parecía ser policía, sino un delincuente", acotó.

Siempre de acuerdo al testimonio de madre e hija, tras tomarle la denuncia los efectivos de la comisaría Primera decidieron trasladar a la mujer herida en un patrullero, debido a la demora de la ambulancia. "En el camino nos cruzamos con la ambulancia, por lo que paramos y cuando íbamos a subir el chofer preguntó '¿usted es la señora descompuesta?', por lo que uno de los policías que nos acompañó respondió que no, que hubo un accidente y el señor a cargo de la ambulancia reveló que cuando llamaron los del Comando no habían alertado que había una persona herida que requería primeros auxilios".

En el hospital de Oberá no diagnosticaron fracturas óseas pero sí lesiones y excoriaciones en la rodilla y parte de la espalda. "El golpe fue fuerte, tengo dolores y miedo porque sufro hernia de disco, no sé cómo puede repercutir con el correr de los días", lamentó Norma.

"Procedimiento irregular"

Daiana, autora de la denuncia, espera ser citada desde el ámbito judicial para ampliar su acusación. Coincide con su mamá en que "fue un procedimiento irregular" y sustenta su postura señalando que "en las inmediaciones ni siquiera conos había, ni bien mi cuñado trató de estacionar el oficial que tenía la escopeta saltó sobre él y le apuntó, lógico que se iba a asustar, aceleró y se fue, nunca atropelló a nadie".

"Muchos le reclamamos después (a los uniformados) sobre lo que hicieron, que tal si había una embarazada o se le escapaba un disparo y mataban a alguien. Y como si nada, decían que estaban haciendo su trabajo. Sin pensar demasiado jamás pueden creer que está bien lo que hicieron", subrayó la joven.

Desde el teléfono celular del Comando, a las 1.53 del 3 de julio enviaron un mensaje a una de las hijas de Norma: "Buenas noches! Disculpe la hora, quería consultarle si tu mamá fue dada de alta en el hospital y cómo se encuentra. Le habla el policía del Comando", decía.

Detalles del informe policial

Los policías señalados son tres, todos con prestación de servicios en el Comando de Villa Bonita, que depende de la Unidad Regional II de Oberá: Fabio R., Ignacio W. y Agustín D. es el acusado de utilizar el arma policial.

El informe oficial califica el hecho como "atentado contra la autoridad y lesiones leves".

Textualmente detalla: "En fecha 02-07-22 20:45 circunstancia que personal policial de esta División se encontraba realizando recorridas de prevención en zona urbana de esta localidad, se avistó a una motocicleta tipo cross, color negra, circulando por colectora de Ruta Prov. Nº 103, sin luces, realizando aceleraciones bruscas y contra explosiones, se realizó un seguimiento controlado del rodado observando que el conductor detuvo la marcha en el sector frontal del Bar Pool "Marta", sito en zona urbana de esta localidad, sobre Ruta Prov. Nº 103, siendo el conductor identificado como Ezequiel L. domiciliado en Villa Bonita. En el lugar se constató que el rodado en cuestión era una motocicleta marca Corven Tríax 150cc., color negro, dominio 666-JJX, la cual tenía caño de escape modificado, como así tampoco funcionaban las luces tanto delantera como trasera, y luces de giro, no contaba con espejos retrovisores, en cuanto a documentaciones no contaba con comprobante VTM, ante tal circunstancia se procedió a labrar acta de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, circunstancia en la que el personal policial se encontraba confeccionando dicha acta sobre el camino terrado que pasa frente al bar mencionado, de forma repentina se observó que desde ruta provincial Nº 103, arribó al lugar a gran velocidad y también realizando contra explosiones una segunda motocicleta cuyas características no se logró apreciar ya que el lugar contaba con escasa iluminación artificial, dicho rodado era conducido al parecer por un masculino, el cual al notar la presencia policial en el lugar realizó una maniobra de aceleración brusca y por razones que se tratan de establecer perdió el control del rodado y colisionó al agente Agustín D. quien se encontraba en el lugar resguardando el perímetro del procedimiento que se llevaba a cabo. Dicha maniobra ocasionó que la acompañante de dicha motocicleta se precipitara al suelo terrado, y el conductor se dio a la fuga del lugar del siniestro. En cuanto a la acompañante de la motocicleta quien fue identificada como Norma Ramírez, argentina, de 48 años, la misma a simple vista presentaba excoriaciones en rodilla derecha y a la altura de la cintura mismo lado, por lo que fue trasladada en móvil de la Comisaría local hasta la localidad de Campo Ramón, y posteriormente desde allí en ambulancia hasta el Hospital de Oberá con fines practicársele curaciones. En cuanto al agente D. el mismo resultó a simple vista con gran hematoma en región pantorrilla pierna izquierda, por lo que fue examinado por médico policial de turno, Dr. Víctor Gómez Benítez, quien diagnosticó: hematoma con excoriación de gran tamaño en pierna izquierda se deriva para Rx en Samic de Oberá. En cuanto al conductor que se dio a la fuga del lugar del siniestro se logró establecer que se trataría del ciudadano Fernando D. (22), domiciliado en Oberá, demás datos ignorados, quien sería yerno de la acompañante".

Sobre el final aclaran que "el personal policial actuante en ningún momento ha interceptado al rodado que se dio a la fuga y también se deja constancia de que el agente D. al momento de ser colisionado portaba un arma larga escopeta marca Brouninng 2000 que el personal de la guardia de turno la trasporta ya que ninguno de los integrantes de la patrulla posee arma reglamentaria. El agente D. radicó correspondiente denuncia ante la Comisaría de Villa Bonita".

En la víspera El Territorio estuvo en la dependencia del Comando, para escuchar la versión de los policías involucrados pero se excusaron de hacer declaraciones.