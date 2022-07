Por complicaciones para conseguir gasoil, el servicio de transporte se vio afectado en Eldorado

miércoles 27 de julio de 2022 | 15:19hs.

Por las complicaciones para conseguir combustibles el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Eldorado se vio afectado durante las primeras horas de este miércoles. A media mañana el problema fue solucionado y el servicio se normalizó. Fue la misma empresa ETCE, quien alertó a los usuarios sobre la situación y dio a conocer que fueron las unidades de refuerzos las que no comenzaron el tiempo y forma sus recorridos.

En ese sentido, German Tiemesman gerente de la empresa colectivos ETCE de Eldorado, dio a conocer el motivo por el cual algunas unidades no pudieron salir a realizar el habitual recorrido.

“Venimos viviendo momentos de mucha angustia y penumbra con la falta de combustible, no solo en la ciudad de Eldorado, sino en la provincia y todo el país. Nos vimos afectado a la falta de gasoil y es por ello que el servicio se vio reducido por un tiempito”, manifestó en German en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. Al tiempo que aseguro que las unidades que no salieron eran los refuerzos, “las unidades establecidas con el municipio salieron todas, lo que se vio limitado fueron las unidades de refuerzo. Y al no funcionar estos la líneas fijas tuvieron una mayor demanda de lo normal”.

Desde la empresa explicaron que utilizan cinco mil litros diarios para cubrir los recorridos, la cantidad que no se pudo conseguir en tiempo y forma para que todas las unidades comiencen su recorrido habitual. Si bien se consiguió el combustible a última hora del martes, el camión con el líquido esencial llegó después de las 9 de la mañana de este miércoles.

En esa línea, el gerente contó la situación diaria que le toca vivir a la hora de comprar gasoil e indicó que el principal problema es que no consiguen combustible a granel.

“Nosotros venimos adquiriendo gasoil a cuentagotas y cuando intentamos comprar el combustible a granel nos encontramos con que los precios superan completamente a los que están establecidos en los surtidores, cuando entendemos que debería ser al revés, que si uno compra al por mayor debería tener algún beneficio. La otra problemática que tenemos es que solamente conseguimos el combustible premium y eso hace que salgamos de lo que es la estructura de costos que tenemos para que la ecuación económica de la empresa nos pueda dar positiva”, indicó.

Por otra parte, dieron a conocer que la empresa presento ante las autoridades municipales un petitorio para que las unidades tengan prioridad a la hora de cargar los tanques ya que por el momento hacen la “fila como cualquier vehículo”, producto a que apenas llega el combustible a la ciudad se forman largas filas para tratar de adquirirlo.

“Es una situación que nos desborda, que no estamos encontrando ningún tipo de solución y que bueno que cada día obviamente va entorpeciendo la prestación del servicio”.

Para finalizar Tiemesman dijo que en el 2018 fue presentado al Concejo Deliberante local un proyecto para contar con una especie de un sistema con estas estaciones de transferencia o de trasbordo para que el servicio tenga mayor eficacia y conectividad con los diferentes barrios de la localidad.

“Entendemos que el servicio de transporte público de la ciudad de Eldorado tiene un sistema que ha quedado viejo por decirlo de alguna manera, es un sistema que no contempla la realidad y esto lleva a que sea doblemente deficitario, tanto para el usuario como para la empresa que no llega a cubrir las necesidades”, cerró.