Vecinos preocupados ante inseguridad en área de la Comisaría Decimoctava

Desde el Foro de Seguridad barrial, que comprende alrededor de 23 vecindarios dentro de la jurisdicción de la Comisaría Decimoctava, convocaron a los vecinos a denunciar los hechos delictivos que sufren cotidianamente, cualquiera sea la magnitud.

El radio de cobertura de la mencionada sede policial refiere a los barrios que engloban las avenidas Jauretche, Cocomarola, Juan José Paso y la ruta nacional 12. Una gran extensión en donde, según representantes vecinales, ocurren delitos de distinta magnitud perpetrados por menores, en su mayoría adolescentes.

Según comentó la presidenta del barrio Parcela 32 33, Cecilia Piedrabuena, no hay horario para los delincuentes que ingresan a las casas o patios para llevarse lo que tengan al alcance de la mano y muchos vecinos aseguran que no sirve acercarse a la sede policial a denunciar.

“Hace un mes afanaron una casa y se ve que buscaban plata, porque acuchillaron el colchón. El fin de semana pasado, como no estaba el auto, pensaron que no había nadie y volvieron a entrar por la parte de atrás que da a un baldío, pero estaba la señora con los chicos”, relató Cecilia y comentó que en esa oportunidad la dueña de la casa gritó y los delincuentes salieron a correr sin llevarse nada.

Según la vecina, en la primera oportunidad, el robo de esa propiedad fue perpetrado entre las 9 y las 12 del mediodía. En aquel momento, los propietarios hicieron la denuncia correspondiente.

Sin embargo, otros delitos menores ocurren cotidianamente y muchos vecinos se niegan a hacer la denuncia en tanto que desconfían en la celeridad y resolución del caso por parte de las fuerzas policiales.

En esa línea, la presidenta barrial afirmó que es preciso que quienes sufrieron algún robo o situación delictiva se animen a denunciar para poder contar con el apoyo de las fuerzas policiales y para que los delitos en los barrios queden asentados.

A modo de ejemplo comentó que el lunes pasado un vecino fue víctima del robo de su bicicleta que se encontraba dentro de su casa. Según Piedrabuena, le insistieron al damnificado en que haga la denuncia, pero el hombre aseguró que la Policía nunca encuentra nada y que no sirve molestarse para hacer el trámite.

Otro episodio ocurrió una tarde, cerca de las 17, cuando entraron a la propiedad de un vecino y se llevaron las canillas de bronce y la parrilla. “Se llevan todo, cualquier cosa. No podés dejar nada, a un vecino le llevaron el escurridor y la palita que estaban afuera. No pudieron entrar a la casa y le robaron eso”, aseveró.

Si bien los delincuentes no fueron identificados en ninguna de las circunstancias, hay quienes aseguran haberlos visto y los describieron como “chiquitos, flaquitos y ágiles”, ya que trepan los muros y corren cuando son descubiertos.

“Son adolescentes”, afirmó Piedrabuena y agregó que la situación de robos se agravó desde el principio de éste año.

“En una oportunidad, cerca de las 6 de la mañana, cuando le dejé a mi nene en la (avenida) Quaranta, me salió un tipo del descampado. Corrí y me encontré con una señora a la que le pedí que llame a la comisaría. El tipo pegó la vuelta y siguió como para la (ruta) 213. Por suerte le encontré a esa señora en el camino o si no, no se si me corría hasta mi casa”, relató.

Finalmente, comentó que presentaron una nota al municipio pidiendo más iluminación en esa zona donde se encuentra el descampado por el cual deben transitar vecinos y vecinas para llegar a la avenida donde toman los colectivos para ir a la escuela y al trabajo.

Hechos delictivos cotidianos

Por otro lado, Omar Rodríguez, integrante del Foro de Seguridad de la Comisaría Decimoctava, estuvo en conversación con este medio y coincidió con que los hechos delictivos son cotidianos y que es necesario dar aviso para tener el apoyo de las fuerzas policiales.

“Si no se denuncian, para la estadística queda como que no pasa nada. Eso hace que los recursos policiales se vuelquen para otros barrios que son más peligrosos según ellos”, aseguró Rodríguez.

Explicó que hace menos de un mes que se encuentra trabajando en el Foro de Seguridad, por lo que están tratando de iniciar un nuevo camino de concientización en la gran extensión de barrios involucrados en la zona.

“Es bajo el porcentaje de denuncias y en eso está trabajando con el foro para generar la conciencia de los vecinos. La comisaría está obligada a tomar la denuncia, hay que tomarse un tiempito y denunciar aunque el robo sea menor”.

Con respecto al rol del Foro comentó: “Hacemos prevención más que nada, somos un grupo de ciudadanos unidos que queremos prevenir hechos delictivos. Es un trabajo de seguridad y todos tenemos que colaborar”.

En relación a lo mencionado por Piedrabuena, el hombre reafirmó la versión de los delitos cotidianos. “El barrio Nazareno, Francisco de Asís, barrio Hermoso, Parcela 32 32 son barrios que vienen sufriendo robos de distinta magnitud, hasta ahora ninguno violento, pero vigilan las casas y entran saltando muros que después pueden volver a saltar, gente joven que roba a los vecinos que se descuidan un poco”.

Es en este contexto que el vecino comentó que el próximo lunes 18 a las 20, desde el Foro de Seguridad convocan a una reunión vecinal en el salón de usos múltiples (SUM) del barrio Los Lapachos, ubicado en José Serrano y calle 71.

Allí estarán presentes autoridades para comentar de qué se trata el Foro en el que están trabajando, “para que sepan quiénes somos y para qué estamos, además de informar sobre cómo actuar, manifestarse y denunciar”, puntualizó.