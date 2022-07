Familias de niños con autismo pidieron la renuncia de la directora del hospital de Iguazú

martes 12 de julio de 2022 | 12:50hs.

Hace ya varios meses los familiares de niños con autismo intentan visibilizar los problemas con los que se enfrentan para tratar de sacar a sus hijos adelante. Diariamente se encuentran con trabas ya sea en las escuelas por la falta de maestros integradores, discriminación y los atrasos en la resolución de la documentación para acceder a las pensiones por discapacidad. En ese contexto una madre debió exigir a los gritos que en el hospital le resuelvan los problemas y que le entreguen la documentación de su hijo. Ante esta situación el grupo de Familias TEA exige la renuncia de la funcionaria y de la directora del Hospital.

La situación se viralizó el viernes tras la difusión de un video donde Nadia, madre de un niño con autismo exigió a una funcionaria del hospital local que realice la entrega de los papeles de su hijo.

“En el mes de marzo comencé los tramites para obtener el CMO (certificado Medico Oficial) en el mes de abril tuve la entrevista. La semana pasada fui a buscar los papeles, como no tenia el documento de Lautaro, no me lo quisieron dar. Me dijo que vuelva otro día. Fui de nuevo pedí turno, empezó a llamar y le pedí lo papeles y me dijo que no y me cerró en la cara la puerta” contó Nadia.

En ese momento, la mujer comenzó a filmar y a exigir que le entreguen los papeles porque nadie puede retener la documentación del niño y la empleada del hospital le dijo que se retire y que la iban a sacar del edificio con la policía, “comenzó a burlarse y le dije que no me iba sin los papeles y que la iba a la llamar a la directora del hospital y me respondió que hiciera lo que quisiera y se negó a entregar los papeles”

Ante esta situación en la jornada de este martes el grupo de padres TEA (trastorno espectro Autistas) emitieron con comunicado donde exigen el cumplimiento de la ley y la renuncia de la directora del hospital.

La nota completa de Familia TEA Iguazú

Creemos profundamente como grupo de padre de niños con autismo, que es necesario que toda la sociedad tenga un gran cambio, para poder avanzar a un futuro donde todos vivamos mejor.

Estamos cansados del maltrato institucional por parte del hospital, así como también de otras instituciones públicas y privadas, como escuelas que deben dar a nuestros hijos el derecho a una educación de calidad. Los cuales sufres muchísimas veces de discriminación y se ven privados de sus derechos, así como también de obras sociales las cuales con sus burocracias acentúan más nuestros problemas familiares.

Hemos sufrido en muchas ocasiones el maltrato de dichas entidades como sociedad, como el hospital que con su falta de consideración han abusado de su poder, demostrando falta de interés, poca vocación de servicio o negligencia médica. Es horade avanzar a un mejor futuro como sociedad o seguiremos estancados en el tiempo padeciendo violencia, maltratos y impunidad de estas instituciones a niños, adolescentes y adultos.

Esto no cabe más en esta sociedad que se dice cristiana, ¿A donde encontramos al prójimo en todo esto? ¿A dónde queda la dignidad de los más humildes y de los desprotegidos?, soñamos con un estado presente brindando un servicio de calidad y que dignifique la gente como seres humanos, que el prójimo sea tratado como merece y como debería ser.

Pretendemos mediante esta nota pedir a los directivos de la sociedad de Iguazú y a quien corresponda, la renuncia del personal a cargo de estas entidades que solamente hieren a la sociedad misma, como es el ejemplo de la señorita o señora secretaria Alice LARRAMENDI del Hospital “SAMIC” de Iguazú que ya en muchas ocasiones ha impedido y retenido documentaciones perteneciente a miembros de nuestra familia. Como también solicitar la renuncia de la Directora de dicha institución, la Dra. Raquel MATCOSKI que habiendo sido notificada de dicho suceso, no actuó proporcionó ninguna solución a lo sucedido y dejando a la persona impune de sus actos hacia nuestra familia