Camioneros y turistas misioneros varados por la nieve en el paso el Cristo Redentor entre Mendoza y Chile

domingo 10 de julio de 2022 | 17:33hs.

Una situación dramática se vive en el paso fronterizo Los Libertadores, más conocido como Cristo Redentor, que une Chile con la provincia de Mendoza, Argentina. Allí, se encuentran varados unos 250 camiones y un centenar de personas. El mal tiempo y las tormentas de nieve complican el panorama, por lo que aún no hay certeza de cuándo se podrá liberar el túnel. Varios videos e imágenes en las redes sociales dan cuenta de lo que está ocurriendo allí, con la desesperación de la gente que quedó atrapada.

En diálogo con El Territorio, el médico Juan José Soto Vargas contó que son varios los transportistas misioneros allí varados y calificó a la situación como “desesperante”. “Hay más de 20 buses, muchos camioneros. El panorama es lapidario”, dijo el trabajador de la salud que también se encuentra allí. Contó que por la nieve acumulada no pueden salir de los vehículos y no casi no tienen comida.

Además reportó que intentó comunicarse con el Sindicato de Camioneros para lograr una vía de asistencia pero aún no tuvo respuestas. “Nadie nos da respuestas, no se puede bajar de los autos ni a hacer las necesidades. La gente necesita comida, hay mucha nieve acumulada”, dijo Soto Vargas. Además señaló que están allí desde el sábado y en los pronósticos “todavía no hay anuncios de que vaya a cambiar el clima”.

También sostuvo que no entiende por qué el Gobierno chileno permitió que los camioneros y colectivos pasen la frontera si se sabía de la situación que venía. “Tendrían que haber impedido el paso”, señaló.

En el lugar la temperatura es extrema, con reportes de 10 grados bajo cero. Las tareas de rescate se complican por la contingencia del clima, ante la desesperación de los afectados en el lugar, que comenzaban a quedarse sin recursos como agua y comida. No obstante, hasta el momento los equipos de rescate lograron evacuar varias personas, trasladadas hacia Punta de Vacas, Uspallata y Las Cuevas.

Si bien Gendarmería inició un trabajo intenso para llegar con sus vehículos propios, se necesitó de Vialidad Nacional para el despeje del camino. Desde la medianoche empezaron a llegar las máquinas especiales para despejar la nieve y permitir el acceso a la zona de Alta Montaña donde la ruta colapsó con la cantidad de vehículos varados.

Desde hace más de 12 horas, las personas que intentaban atravesar ese punto de la frontera viven una pesadilla. Las condiciones del tiempo adversas, con tormentas de nieve producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, generaron que el paso fronterizo Los Libertadores se encuentre bloqueado.

Según los relatos, serían cerca de 250 los camiones los que no pudieron seguir avanzando producto de la intensa nieve que cayó en la zona. A eso se le sumaría una importante cantidad de automóviles particulares y buses.

Entre ellos, Leonel, un turista argentino que se encuentra allí varado, dialogó con C5N este domingo: “Es una situación complicada, hay chicos y problemas con la señal de celulares para comunicarse con las autoridades”.

El hombre relató que hay varios camiones varados en el túnel Cristo Redentor, y los choferes no apagaron los motores para cuidar la carga. Esto generó una nube tóxica por la concentración de gases emanados de los motores, lo que derivó en que varios niños hayan tenido malestares y vómitos. “A cada hora los camioneros se comunican con las autoridades para contar lo que pasa, se están quedando sin baterías en los celulares”, manifestó.

El testigo también contó que hay un restaurante en la zona que, hasta el momento, está ayudando a las personas varadas: “Nos están ayudando con algunas cosas de comida y agua caliente con la gente”, indicó. Entre los micros varados, se encontraba un grupo de hinchas de Colo Colo que regresaban al país tras acompañar a su equipo en Brasil el pasado martes por la Copa Sudamericana, ante Inter de Porto Alegre.

El frente de mal tiempo mantiene, a esta hora, una compleja situación en el Paso Los Libertadores, donde se vivió durante toda la jornada una intensa nevada.