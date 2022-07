Destacan la buena presencia de alumnos en las universidades tras la pandemia del Covid-19

jueves 07 de julio de 2022 | 12:50hs.

Se cierra mañana el primer semestre de clases con la vuelta a la presencialidad plena luego de más de un año y medio en que las clases virtuales fueron las grandes protagonistas en medio de la pandemia del Covid-19. En ese sentido, desde el sector educativo en todos sus niveles destacan que la vuelta a las aulas fue algo muy positivo para que el alumno vuelva a tener ese aprendizaje continuo.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Bruno Gini, secretario de Extensión en la Universidad del Alto Uruguay ubicada en la localidad de San Vicente dio un pantallazo de lo que fue la vuelta a clases en la institución.

“Estamos contentos, hemos tenido muy buena asistencia por parte de los estudiantes, hemos visto los cursos completos”, manifestó y agregó que “con la presencia de los chicos en los cursos se pueden dictar talleres, clases prácticas, así que bueno desde ese punto de vista, desde lo institucional y el regreso de la vida presencial nuevamente estamos contentos”.

La virtualidad y sus complicaciones trajeron consigo la ausencia de alumnos, el abandono de otros y la baja de matrículas en todos los niveles educativos; las universidades no quedaron exentas a esto, es más fueron quienes más sufrieron esta problemática. Entonces con la vuelta a la presencialidad, las instituciones volvieron a tener una buena presencia de alumnos y a recuperar las matrículas.

En cuanto a esto Gini expresó que “muchos alumnos se habían desvinculado de la cursada por no acostumbrarse a la virtualidad o por no tener las herramientas de conectividad tanto en servicio de internet o computadora. Tenemos muchos estudiantes que son de la zona rural y la conectividad no siempre es la mejor entonces ahí hemos tenido algunos que pusieron en pausa sus estudios y ahora con el regreso a la presencialidad han vuelto a la universidad”.

Por otra parte, en cuanto a la formación académica que ofrece la Universidad del Alto Uruguay, el secretario académico puso énfasis en la gran cantidad de matrículas que posee el departamento de salud con las carreras de kinesiología y fisiatría, instrumentación quirúrgica y nutrición, esta última se implementó este año.

“Las carreras de salud son las más buscada por los estudiantes, es el departamento donde más inscriptos tenemos, alrededor de 700 u 800 por año, ahora puede ser un poco más porque se agregó nutrición, pero siempre ronda esos números, el ámbito de la salud siempre convoca en todos el país”, explicó.

En cuanto a este departamento y sus enseñanzas, fue una de las grandes preocupaciones en pandemia ya que los alumnos necesitan “prácticas” sobre todo en la carrera de instrumentación quirúrgica.

“Siempre asumimos el compromiso de las prácticas y eso a través de la virtualidad no era posible. El técnico en instrumentación quirúrgica es quién ejecuta y está al lado del cirujano, el que prepara toda la situación para la operación y que controla que no haya ningún elemento perjudicial para la salud del paciente en el contexto de quirófano”, manifestó y añadió “entonces logramos una coordinación entre los docentes, las autoridades de la universidad y firmamos un convenio con el Sistema Público de Salud de la provincia, quienes gentilmente les abrieron las puertas a los alumnos para que puedan realizar sus prácticas. También hemos tenido buena aceptación por parte de los sanatorios y clínicas privadas, siempre con los protocolos correspondientes. Así que se ha trabajado en forma conjunta con el sistema de salud tanto privado como público y desde la universidad para garantizar las prácticas que son fundamentales para este tipo de carrera”.

Por último, Gini indicó que para la segunda mitad del año, en el plano de educación y formación académica tiene como principal objetivo el reforzar el “aprendizaje y la presencialidad. Tratar de recuperar la mayor cantidad de estudiantes que abandonaron los estudios por razones de la pandemia” y seguir avanzando en el crecimiento estructura edilicia para que los alumnos tengan la mayor de las “comodidades con todos los espacios óptimos para las prácticas, la socialización, el esparcimiento y el estudio”.