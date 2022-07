Motociclistas piden más lugares para estacionar en el centro

jueves 07 de julio de 2022 | 5:30hs.

El parque de motos en la provincia no deja de crecer. En lo que va del año todos los meses la venta de estos vehículos mostró números en alza si se los compara con igual período del año anterior. Así, el promedio de venta mensual es de entre 1.000 y 1.300 motocicletas, entre un 25% y un 30% más que en iguales meses del 2021.



La suma de motovehículos patentados en Misiones es de 270.000 y cerca del 50% está en el área metropolitana de la provincia. Con esos indicadores, la consecuencia más visible a diario está en la cantidad de motos que los días hábiles entran a la zona céntrica de la ciudad de Posadas y la consecuente dificultad para conseguir espacios para estacionar.



Para ordenar esa situación, desde marzo pasado la Municipalidad de Posadas implementó la obligatoriedad de estacionar de manera gratuita las motos en zonas marcadas de verde para tal fin, y quienes no lo hacen son sancionados por los agentes de tránsito con multas que parten de las 42 unidades fijas de combustible premium, unos 6.500 pesos. En total son 2.000 los sitios que habilitó la comuna, pero el crecimiento permanente del parque hace que en horas pico estos estacionamientos colapsen y no haya lugar para estacionar.



Ayer El Territorio relevó la situación y habló con los conductores que a diario viven esta situación. “Me parece bien que haya un ordenamiento del estacionamiento. No sé si esto es lo mejor pero está bueno que hayan sectorizado”, explicó Darío y sostuvo que para él lo mejor sería poder pagar por el lugar que usa porque “me pasó hace unos días que estacioné en una zona donde la vereda está pintada de verde e igual me multaron”.



Cecilia Brítez, otra conductora, dijo: “Yo no vengo mucho al centro, pero cuando lo hago a veces tengo que dar varias vueltas para conseguir un lugar o pagar un estacionamiento privado”.



De su lado, Alejandro Melgarejo, presidente de Motociclistas Misioneros Asociados, donde se nuclean cientos de conductores, señaló que si no se toman medidas el problema va a continuar porque el parque de motos va a seguir en crecimiento, este sentido, sostuvo que “somos realistas, no hay más calles ni más avenidas, el centro es lo que hay y hay que adaptarse a eso. Entonces tenemos que innovar y buscar alternativas”.



En esa línea planteó que ya se reunieron con la comuna y le presentaron alternativas como crear dársenas en veredas anchas, donde se cobre se aplique el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para motos.



“En la calle Junín hay muchas cuadras que no utilizan los coches porque por ahí pasa el transporte de pasajeros, entonces lo que proponemos es hacer dársenas como se hicieron para colocar los contenedores de residuos. Allí o en otra vereda que sea ancha y se le puede restar un metro para acomodar una gran cantidad de motos y generar rotación, que esas dársenas sean pagas, que se cobre el SEM”, comentó sobre una de las propuestas.



Además sostuvo que hay horarios pico donde más de cinco mil motos entran al centro. “Esto no quiere decir que todas estacionen, pero sí hay esa rotación. El estacionamiento exclusivo, el verde, se diseñó principalmente para quienes van a trabajar al microcentro, entran a las 7 y no salen hasta las 12.30 o 13. Pero quienes no están consiguiendo donde parar son los que vienen a hacer un trámite o entran a trabajar en un horario distinto porque no hay rotación de esos espacios exclusivos”, dijo Melgarejo.



Otro problema que planteó es que muchos de los actuales espacios señalizados como “exclusivo motos” están alejados del microcentro y por ello algunos no son usados.



Por su lado, Lucas Jardín, secretario de Movilidad Urbana de Posadas, afirmó a este medio que estudian crear más espacios para motociclistas. En la “zona céntrica sí habrá más” lugares para estacionar.



Inseguridad

Uno de los temas que también preocupa a los motociclistas es la inseguridad. En ese marco en la última semana se reunieron con la Policía de Misiones para plantear soluciones.



“Después de la reunión notamos que disminuyó un montón el robo y aumentó el recupero de motovehículos. Nosotros nos comprometimos a difundir la prevención del robo. Hay elementos de seguridad que son específicos para motocicletas como por ejemplo el candado de disco. Ese tipo de elementos sirve para prevenir el robo y muchos no lo saben y no lo usan”, dijo Melgarejo al respecto.

En cifras

50%El 50% de las 270.000 motocicletas que están patentadas en la provincia se encuentra en el área metropolitana de Misiones.