Resaltan importancia de la actividad física en adultos

jueves 07 de julio de 2022 | 6:04hs.

Cuando la pandemia de Covid-19 irrumpió en la cotidianeidad de todo el mundo, las miradas se centraron hacia los adultos mayores, la población más vulnerable frente a la enfermedad y fueron también quienes estuvieron recluidos por más tiempo ante la ausencia de las vacunas.



En ese contexto, el aislamiento y el confinamiento llevaron a una caída en los controles de rutina de enfermedades crónicas no transmisibles -como la diabetes y la hipertensión-, por el miedo a contagiarse, asimismo dejaron de ocuparse de hacer actividad física. Todo esto, sumado al perder contacto con sus seres queridos repercutieron en la salud de los adultos mayores.



Así, Mirta Soria, directora de Gerontología del Ministerio de Salud Pública destacó la importancia de recuperar estos hábitos y de la comunicación constante con los ancianos por parte de su familia para favorecer su salud mental.



“Se dejaron de hacer muchas cosas como los controles y la actividad física que es beneficiosa para la hipertensión, para la hipercolesterolemia y la diabetes. Por esto es que debemos estar comunicados y orientados y en los adultos mayores eso es difícil, por eso es que las asociaciones como clubes de abuelos y los Centros de Adulto Mayor Municipal son tan importantes”, sostuvo en diálogo con el programa Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7



“Los hábitos saludables influyen mucho en las enfermedades crónicas no transmisibles en donde las personas mayores son más vulnerables. Lo que nosotros decimos también es que no los inhabiliten, no los tutelen tanto, que los dejen realizar las actividades que quieran. Debemos seguir con los controles y las actividades diarias”, acentuó seguidamente.



Por otra parte, la salud psicológica y emocional de muchas personas se vio afectada en todos y más en las personas mayores. Soria en relación a este punto recordó que se vivieron momentos de soledad y depresión, “el saber que alguien falleció por coronavirus, el no ver más a otro porque está reclutado en su casa, afectó y es por esto la importancia de la comunicación”.



Volviendo a las cuestiones de salud, la médica gerontóloga recalcó que es necesario volver al consultorio también por las patologías post Covid-19. “Son cosas que todavía se están estudiando pero se dan los trastornos cognitivos, neumonías a repetición, a nivel digestivo, tos persistente y eso hay que consultar y hay que ir al profesional indicado. Es importante recordar también que los Caps ahora están con psicólogos que pueden ayudar, lo importante es que también nosotros los profesionales médicos sepamos derivar a este tipo de personal”, acotó.



Soria además recordó que luego de la aparición de las vacunas se trabajó con la estimulación gracias “a las caminatas, a las salidas, al control. Pero tenemos que seguir usando barbijos, con el lavado de manos, con los refuerzos de vacunas y las demás inmunizaciones haciendo hincapié en la antigripal”.