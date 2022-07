La importancia de la comunicación en la vida de los adultos mayores tras la pandemia

miércoles 06 de julio de 2022 | 11:50hs.

El coronavirus dejó en evidencia la importancia de repensar el bienestar de los adultos mayores, quienes se vieron profundamente aislados por la emergencia sanitaria.

Esta situación invitó a revisar desde la nueva normalidad cómo fortalecer la conexión social para una mejor calidad de vida, que además cuide la salud física y mental.

La directora de Gerontología de Salud Pública, Mirta Soria, dialogó con el programa Acá te lo Contamos po Radioactiva 100.7 y comentó: “La pandemia ha afectado a todos de distintas maneras, todo tiene que ver un poco con el carácter y la situación de cada uno. Nosotros con el tema del Adulto Mayor siempre nos hacía bien el tema de la comunicación, por eso son tan importantes los medios que lleguen a una audiencia importante”.

“La pandemia empezó en la población vulnerable que fueron justamente las personas mayores en donde llenamos de miedo entonces no querían ir a los sanatorios por el temor al covid. Después vinieron, gracias a Dios, el tema de las vacunas con las que dimos un gran paso adelante que también mediante aplicaciones vinieron a favorecer todo esto y entonces ya con vacuna se tenía menos miedo”, enfatizó.

Soria además agregó que luego de la aparición de las vacunas se trabajó con la estimulación “a las caminatas, a las salidas, al control, de que tenemos que seguir usando barbijos, con el cuidado del lavado de manos, los refuerzos de vacunas, las demás inmunizaciones haciendo hincapié en la antigripal”.

“Nosotros hemos trabajado mucho desde el ministerio con las residencia de la estadía el tema de las comunicaciones, reforzarlas con el celular o bien si se presentaban los familiares a las residencias manteniendo la distancia y después que vino el tema del distanciamiento entonces se podían realizar visitas y los protocolos empezaron a cambiar”, refirió.

Los efectos de la pandemia

Desde que comenzó la pandemia desde el Ministerio de Salud Pública se resaltó la importancia de seguir haciendo los controles de enfermedades crónicas pese a las medidas restrictivas. Con respecto a esto, la directora de Gerontología remarcó que, “se dejaron de hacer muchas cosas como los controles y la actividad física que es beneficiosa para la hipertensión, para la hipercolesterolemia y la diabetes. Por esto es que debemos estar comunicados y orientados y en los adultos mayores eso es difícil, por eso es que las asociaciones como Clubes de Abuelo y los Centros de Adulto Mayor Municipal son tan importantes”.

“Los hábitos saludables influyen mucho en las enfermedades crónicas no transmisibles en donde las personas mayores son más vulnerables. Lo que nosotros decimos también es que no los inhabiliten, no los tutelen tanto, que los dejen realizar las actividades que quieran. Debemos seguir con los controles y las actividades diarias”, acentuó.

Salud mental

Además de los problemas de salud que ocasiona la enfermedad del coronavirus, las relaciones interpersonales han cambiado drásticamente desde el confinamiento. La salud psicológica y emocional de muchas personas se vieron afectadas y los efectos aún continúan.

Soria en relación a este punto recordó que se vivieron momentos de soledad y depresión, “el saber que alguien falleció por covid, el no ver más a otro porque está reclutado en su casa, afectó y es por esto la importancia de la comunicación”.

“Hay mucha patología postcovid, los trastornos cognitivos que puede tener la persona, neumonías a repetición, a nivel digestivo, tos persistente y eso hay que consultar y hay que ir al profesional indicado. Es importante recordar también que los caps ahora están con psicólogos que pueden ayudar, lo importante es que también nosotros los profesionales médicos sepamos derivar a este tipo de personal”, finalizó.