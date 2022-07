“Estoy arrepentido de lo que hice”, dijo el acusado

viernes 01 de julio de 2022 | 6:03hs.

En su declaración ante el Tribunal, Moraes se mostró arrepentido y culpó al alcohol por su situación. Dijo que era analfabeto, pero en que la cárcel terminó séptimo grado y quiere comenzar la secundaria.

Además, comentó que hace un año y seis meses que está en pareja y pretende recomponer su vida. Hasta antes del hecho no poseía antecedentes, se precisó en la víspera.

Contó que ese día había trabajado, volvió a su casa y estaba cerrada por afuera, entonces se dirigió a la casa de su cuñada para buscar a su concubina.

“Pedí para hablar con ella. Yo no entré, ella salió y me insultó. Me quiso sacar el machete y le pegué un par de cintarazos (con el plano del machete) porque nunca fue mi intención cortarle. Si yo le quería matar, le hubiera matado. Tenía el machete porque volvía de trabajar”, aseguró.

Si bien indicó “nunca nos llevamos bien”, también insistió: “Estoy arrepentido de lo que hice, ella es la mamá de mi hijo y después de lo que hice no lo vi más. Yo conviví con cinco mujeres y nunca tuve problemas. Pero ese día tomé mucho y por eso estoy pagando”.

En tanto, el alegato del defensor particular Enrique Meier siguió el mismo guion trazado para los testigos y el acusado, ya que hizo hincapié en que Moraes actuó bajo los efectos del alcohol y que en realidad no quiso matar a la mujer, ya que podría haberlo hecho sin oposición alguna. Luego pidió la absolución o una condena por lesiones leves.

Contrario a eso, el Tribunal integrado por Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Miguel Orlando Moreira avaló el pedido de la fiscal e impuso una condena de 15 años de cárcel.

De esta manera, el imputado continuará alojado en la Unidad Penal VII de Puerto Rico.





