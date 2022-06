El gobierno ratificó el objetivo de acumular reservas este año

domingo 26 de junio de 2022 | 6:02hs.

Aprobada la revisión del primer trimestre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno nacional ratificó su objetivo de acumular reservas internacionales por U$S 5.800 millones durante este año, pese a las mayores erogaciones por importaciones de energía por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



También el gobierno argentino mantiene su compromiso de fortalecer el mercado de deuda pública en pesos, y en defender la curva de precios de los títulos públicos en moneda nacional.



El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el viernes la primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina, lo que habilitó un desembolso inmediato de alrededor de U$S 4.010 millones.



Según el organismo multilateral, se cumplieron todos los criterios de desempeño continuos y para fines de marzo de 2022 y los objetivos indicativos, y se logró un progreso inicial en el frente estructural, en un contexto de mayor incertidumbre mundial, indicó en un comunicado.



“Esto marca la conclusión de un importante paso inicial en el marco del programa para apoyar la recuperación económica en curso y fortalecer la estabilidad”, aseguró la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su cuenta de Twitter al anunciar el acuerdo.



Políticas macroeconómicas

En ese sentido, Martín Guzmán, ministro de Economía, aseguró en la misma red social: “Continuamos implementando políticas macroeconómicas para fortalecer el crecimiento con creación de empleo y la estabilidad”.



Tras la discusión del Directorio Ejecutivo sobre la Argentina, Georgieva señaló que “la economía argentina continúa con su recuperación posterior a la pandemia, pero se ve afectada por los shocks asociados con la guerra en Ucrania y las incertidumbres globales más amplias”.



“Los precios mundiales más altos de los alimentos y la energía se suman a las presiones inflacionarias y desafían los objetivos fiscales y de acumulación de reservas”, afirmó la titular del Fondo.



Según Georgieva, “a pesar de estos choques, las autoridades cumplieron con todos los objetivos cuantitativos a fines de marzo de 2022 y han avanzado en la implementación de los compromisos estructurales del programa en el abordaje de sus desafíos profundamente arraigados para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”.



La decisión del Directorio Ejecutivo permite un desembolso inmediato de DEG 3.000 millones (unos U$S 4.010 millones) y marca la conclusión de un “importante paso inicial” dentro del programa, destacó el organismo.



El gobierno acordó con el FMI, como parte de la renegociación de la deuda, el objetivo de aumentar las reservas en U$S 5.800 millones para 2022, U$S 4 mil millones para 2023 y U$S 5.200 millones para 2024.



Posteriormente al anuncio de luz verde a la primera revisión del acuerdo, Guzmán ratificó el objetivo de acumular reservas internacionales por US$ 5.800 millones, a pesar de los mayores gastos en energía que a esta altura del año triplicaron los erogados en el mismo período de 2021.