Con media docena de goles inició la cuarta fecha de la liga de Puerto Rico

sábado 25 de junio de 2022 | 21:42hs.

La cuarta fecha de Liga Regional de Puerto Rico empezó con todo y seis goles en la victoria de Mandiyú de Garuhapé como visitante en Yrigoyen. Seguirá mañana, domingo.

Hoy sábado Mandiyú de Garuhapé superó a 4 a 2 a Atlético Hipólito Yrigoyen en condición de visitante en un partido de ida y vuelta. Con este resultado, el "Verde" garuhapeño sumó sus tres primeros puntos en el campeonato. En cuanto al elenco local sigue en el fondo de la tabla de posiciones sin cosechar unidades.

La fecha va a continuar mañana domingo con atrapantes partidos, como así también se va a competir la tercera fecha del Torneo Provincial.

En la jornada de mañana, Atlético Leoni recibirá a Esperanza de Capioví. Atlético Demisiones será dueño de casa ante Atlético Jardín América en Capioví, como así también Papel Misionero anfitrión en tierras capiovisenses frente a Belgrano de El Alcázar. A su vez, Atlético Garuhapé visitará a Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya. Libre en esta fecha 25 de Mayo de Puerto Rico.

Horarios

Papel Misionero de Capioví vs. Belgrano de El Alcázar: 15 horas

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Atlético Garuhapé: 15.45 horas

Atlético Leoni vs. Esperanza de Capioví: 15.45 horas

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético Jardín América: 20 horas

Libre: 25 de Mayo de Puerto Rico

Tabla de posiciones

Atlético Demisiones 9 puntos

Atlético Garuhapé 6 puntos

Belgrano 6 puntos

Atlético Leoni 6 puntos

Papel Misionero 6 puntos

Asociación Helvecia 4 puntos

Mandiyú 3 puntos

Esperanza 3 puntos

Atlético Jardín América 3 puntos

25 de Mayo 1 punto

Atlético Hipólito Yrigoyen 0 puntos

Torneo Provincial

Mañana domingo se va a competir la tercera fecha por la zona 4 del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol.

Timbó de Jardín América que viene de ganar a Mandiyú de Garuhapé recibirá a Belgrano de El Alcázar con el propósito de seguir cosechando victorias. En cuanto a Mandiyú va a ser local ante Nacional de Puerto Piray, donde el elenco piraiense es líder en el grupo y queire sumar de a 3 para seguir en lo mas alto.

Horarios

Mandiyú de Garuhapé vs. Nacional de Puerto Piray: 15 horas

Timbó de Jardín América vs. Belgrano de El Alcázar: 16 horas

Tabla de posiciones (zona 4)

Nacional 4 puntos

Timbó 3 puntos

Belgrano 2 puntos

Mandiyú 1 punto.