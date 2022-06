En Tucumán arrancó el paro de transporte de cargas

miércoles 22 de junio de 2022 | 6:04hs.

La provincia de Tucumán es una de las jurisdicciones que está sufriendo el faltante de gasoil. Ante este panorama, desde primera hora de ayer, el sector de transporte de cargas de ese distrito comenzó un paro por tiempo indeterminado, en reclamo por los inconvenientes que se encuentran afrontando, tanto en lo que respecta a provisión como en precios.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán, desde donde adelantaron que habrá camiones inmovilizados a la vera de la ruta, pero sin realizar piquetes ni cortes. También mostraron su preocupación por la falta de insumos necesarios para la actividad diaria, como neumáticos y repuestos.

Entre otras cosas, insisten al Gobierno de Alberto Fernández que se atienda el reclamo de cumplir con una provisión de volumen y precio de gasoil similar al que pagan los camiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según consignó Infobae, Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán, afirmó que “se realizará una protesta pacífica con transportistas a la orilla de las rutas, y no se realizarán bloqueo de caminos ni rutas”. Aunque adelantó que “en Tucumán no circulará ningún transporte de carga, como los vinculados a la caña de azúcar, los cítricos y granos. Estos son los rubros en los que operan todos los afiliados de nuestra cámara, quienes están dispuestos a no salir con los camiones a la calle a trabajar”.

Días atrás el Gobierno lanzó medidas para afrontar el problema, pero desde diferentes sectores del campo sostienen que no son una solución de fondo. Desde los despachos oficiales se dispuso una suba del porcentaje de biodiesel en el gasoil, del 5 al 12,5%, con el objetivo de aumentar la oferta del combustible. Por otro lado, la medida derivó en una suba promedio del 12% en los surtidores del país.

“Aumentar el corte del biodiesel puede ser un paliativo, pero no resuelve la cuestión de fondo. Más allá de los anuncios oficiales sobre la supuesta importación de gasoil, no tenemos certezas de cuándo ocurrirá eso”, comentó por su parte Roberto Guarnieri, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).





