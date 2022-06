martes 21 de junio de 2022 | 8:20hs.

Crucero vive un momento bisagra. La sorpresiva derrota del sábado pasado en manos de Sportivo Las Parejas dejó preocupado a más de uno, no solamente porque se dio en Santa Inés sino porque además fue un resultado sin mayores objeciones.

El Lobo santafesino fue el dominador del juego en la grama bahiana y ganó 2-0 aprovechando las falencias defensivas del Colectivero. Un punto final rotundo que deja al equipo herido en su orgullo pero todavía navegando en puestos clasificatorios en la zona norte del Federal A.

Todavía queda tiempo de corregir lo que haga falta y en eso se respalda el técnico Rolando Ricardone. El chaqueño mostró preocupación por este presente y no es para menos: ya es la segunda derrota consecutiva en su prematuro ciclo de tres partidos que se inició después de una apresurada salida de Miguel ‘Pico’ Salinas.

“Duele perder en casa pero no hay muchos secretos; me trajeron para dar lo mejor de mí, esto es semana a semana. Ahora hay que tener la cabeza fría y no hablar con el corazón, vamos a seguir corrigiendo los errores que se suceden partidos tras partidos”, sentenció el DT que llegó como gran apuesta de la dirigencia sobre todo por la falta de rodaje en el puesto.

“Nos costó acomodarnos los primeros 15 minutos. Nos hacían superioridad numérica en la mitad de cancha con un Mauricio Sperduti fijo; logramos corregirlo cerrando a los externos, manejamos el juego pero nos faltó profundidad”, analizó Ricardone.

“Ya en el complemento cuando estábamos parejos llegó un nuevo gol de pelota parada, que es algo grave que nos viene pasando en todos los partidos. Eso es parte de la concentración, el convencimiento de los jugadores…pero me preocupa, esas desatenciones no nos tienen que volver a pasar”, agregó, haciendo referencia a la falta de presencia aérea en área propia.

“Nos costó la semana pero no es excusa porque no vine a ponerla, quiero llevar a Crucero a lo más alto. De las derrotas también se aprende. Le dije a los muchachos que sigo confiando en ellos a muerte; tienen que estar bien de la cabeza, hay que masticar la bronca y ya pensar en el siguiente partido”, cerró.

El Colectivero acumuló una sola victoria en sus últimas seis presentaciones. Hoy marcha cuarto con 22 puntos aunque deberá cumplir con la fecha libre para luego visitar a Juventud Antoniana.

La vuelta de página está hecha. El comando técnico tiene que encontrar su equipo de gala y arrancar de forma definitiva porque aún queda mucho camino por recorrer.

Illanes llegó y ya formó parte del once inicial



Las miradas también estuvieron puestas en el debutante Fabricio Illanes. El volante central, ex Deportivo Maipú de Mendoza, formó parte del once inicial y tuvo que acoplarse al anillo del mediocampo.

Si bien su actuación no fue sobresaliente, se entiende que el jugador de 25 años todavía debe conocer los movimientos de sus compañeros para alcanzar el nivel que todos esperan.

“Contento por el debut, me costó un poco acomodarme a la cancha”, arrancó. “No estuvimos finos en los pases pero nos hicieron el primer gol en nuestro mejor momento; ahora toca enfocarse en lo que viene”.

“Hay un material importante, chicos con condiciones y un plantel largo”, cerró uno de las tres caras nuevas que incorporó la dirigencia.