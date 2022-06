Lira Verá para defender las raíces y los derechos de la mujer

martes 21 de junio de 2022 | 6:00hs.

La lucha por la igualdad es una constante en todas las esferas de la sociedad. Los ideales que defiende el feminismo desde hace siglos, y que hoy se hace notar con mayor peso, replantea el lugar que la mujer ocupa en cada uno de los espacios sociales. En ese sentido, el ámbito artístico no escapa de este momento histórico de cambios y deconstrucciones; por eso en el arte la mujer empoderada también pisa fuerte y se hace escuchar.

Con la camiseta puesta y en un campo en el que la participación femenina no había sido tenida en cuenta hasta hace poco tiempo -como con la implementación de la ley de cupo femenino y otras gestiones que promueven y defienden la igualdad de condiciones- el dúo Lira Verá viene haciendo carrera musical en defensa de los derechos de las mujeres.

El pasado fin de semana, las cantautoras que le suman una cuota de humor a cada presentación -con chistes regionalistas y diálogos con el público en clave litoraleña- representaron a Misiones en el Cabildo de Buenos Aires.

La participación surgió en el marco del ciclo ‘Mujeres Creadoras de Música’, un proyecto creado en plena pandemia conformado por más de 400 cantautoras del país; defendiendo la canción de autora, sus derechos y su visibilización.

“Fue una experiencia increíble. Primero y principal, saber que fue nuestro trabajo el que nos trajo hasta acá es una sensación hermosa e imposible de describir. Pero además de eso, es un gran honor y orgullo participar de estas movidas que visibilizan la cuestión del cupo femenino en el ámbito artístico”, resumieron Susana Villalba y Anahí Giménez sobre su participación en Buenos Aires en representación de la Tierra Colorada, en diálogo con El Territorio.

“No es que no hay espacios sino que no nos lo dan a las mujeres, por eso se creó este colectivo con el fin de crearnos nuestros propios lugares,” agregaron convencidas de que la lucha por la igualdad viene ganando terreno en el sector. “Las mujeres nos vimos en la necesidad de crear un instrumento legal que garantice nuestro derecho a también tener un espacio en el ámbito artístico y cultural, una ley que garantice el cupo para poder trabajar”, destacaron. En ese contexto, el ciclo no sólo garantiza y visibiliza la participación de la mujer en el ámbito, sino que permite que otras mujeres se animen también a alzar sus voces.

“Enfrente tuyo hay muchas guainitas mirándote y soñando también con ser cantora, baterista, música o lo que sea. Ocupar ese lugar en el escenario nos ayuda a demostrarles que sí se puede llegar, eso es lo que más nos motiva y nos impulsa. Por esto es que nos ponemos la camiseta y luchamos”, reflexionaron señalando que aunque a veces se sientan solas en la lucha- y remando contra la corriente- la realidad es distinta; ya que hay muchas mujeres y disidencias levantando y defendiendo la misma bandera.

Cabe resaltar que el ciclo de Mujeres en el Cabildo ya lleva varias ediciones y esta es la primera vez que las misioneras participan. La propuesta se enmarca a partir de un trabajo en conjunto entre el Instituto de Mujeres Trabajadorxs en la Actividad Musical Argentina (Imtama); la Asociación Civil Las Cumparsitas -que integran Lira Verá- y el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Nosotras nos presentamos con nuestra impronta, con la música que nos caracteriza y el humor de siempre. Hubo gente de varios puntos del país, fuimos las encargadas de darle cierre al festival y la verdad que fue una experiencia increíble”, contaron las mujeres que compartieron escenario con Susy de Pompert (Corrientes), Claudia Levy (Buenos Aires), María José Castro (Entre Ríos), y Andrea Bustamente (La Rioja), entre otras.

“Mucha gente disfrutó del show. Teníamos el nerviosismo de que no entiendan nuestro humor, nuestros chistes o nuestros dichos en guaraní, pero la verdad es que todo se dio de manera magnífica, fue espectacular y estamos muy contentas. Les llevamos un poquito de nuestras raíces y la pasamos genial; fue una propuesta muy federal”, resaltaron sobre el convite de tradiciones que emergió del encuentro.

Además, la participación les abrió puertas para visitar próximamente escenarios en Cosquín, Santiago del Estero y otros puntos del país, “llevando nuestras raíces y mostrando lo que somos”.

Así, Mujeres Creadoras de Música es una propuesta federal que además de habilitar espacios para visibilizar el trabajo de las artistas también construye lazos de intercambio y fraternidad en la diversidad cultural argentina. Y aunque para el futuro planean itinierancia, por el momento el ciclo se seguirá llevando a cabo en el Cabildo, escenario histórico de legitimación y construcción de sentido.