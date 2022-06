El gasoil subió hasta 20% y pasó la barrera de los $200

viernes 17 de junio de 2022 | 6:07hs.

En medio de la escasez de gasoil que aqueja a todo el país, ayer se registró un sorpresivo incremento en los valores para este producto. Es que el gobierno nacional anunció una suba del 12% por litro, autorizando a las petroleras a que modifiquen los precios en los combustibles diesel.

Esa actualización entró inmediatamente en vigencia y a partir de las 17 de ayer las pizarras de las estaciones de servicio exhibieron los nuevos importes del gasoil en todo el país. Sin embargo, en Misiones el porcentaje fue nuevamente mayor a lo anunciado y fue entre el 16% y 20%. Con esa modificación, el litro de la Infinia diesel (la premium de YPF) superó la barrera de los 200 pesos.

Por ejemplo, en Posadas, hasta el mediodía el diesel 500 se comercializaba a 126 pesos. Horas más tarde, a 146,80 pesos. Es decir, 20,80 pesos más costoso, equivalente a una suba de 16,51%. En el caso de la Infinia diesel (premium), el aumento fue aún mayor: pasó de 167,20 a 201 pesos, es decir, 33,80 pesos más (20,21%).

Las naftas súper e Infinia no sufrieron modificaciones, al no estar alcanzados en la decisión que dispuso ayer Nación; sin embargo, no se descartaba que este segmento sufriera incremento en los precios en las próximas horas.

De acuerdo a lo relevado por El Territorio, al cierre de esta edición, en la estación de servicio Axion anticiparon que se iba a aplicar el incremento en los precios del gasoil, mientras que en la empresa Shell se aguardaba por mayores precisiones al respecto.

El interior provincial no escapó a estos nuevos valores para el gasoil. Por ejemplo, en Jardín América, el ultra diesel pasó de 134,50 a 156 pesos, es decir, 21,5 pesos más costoso (15,99%). Y el mayor valor se observó en la Infinia diesel, que pasó de 178,40 a 211,40 pesos. Una suba de 33 pesos, equivalente al 18,5%. Los mismos importes se replicaron en los surtidores de El Soberbio.

Al cierre de esta edición, la estación YPF de Puerto Iguazú siguió el mismo camino y exhibió a 156 y 211 pesos el valor del gasoil. Fue la segunda suba en menos de una semana para este producto, que ya el domingo había subido a 178 pesos.

De esta manera, ayer se aplicó un cuarto incremento en los valores del gasoil, particularmente, en lo que va del año. Hasta el 2 de febrero, los precios permanecieron congelados y al día siguiente aumentaron entre el 13% y 20%. En lo que respecta al gasoil, el diesel 500 pasó de 87,90 a 100 pesos mientras que la Infinia diesel aumentó de 104,90 a 125,90 pesos.

Si se compara con los precios que arrancó el gasoil este 2022, el diesel pasó de 87,90 a 146,80 pesos, 58,90 más caro, sufriendo un incremento del 67% en apenas cinco meses. Y en el caso del Infinia diesel, empezó con un valor de 104,90 y ahora está 201 pesos en los surtidores posadeños, por lo que aumentó 96,1 pesos de enero a lo que va de junio, un 91,61%.

Suba en el porcentaje del biodiesel

Desde hace meses, diversas provincias del país, entre ellas Misiones, vienen padeciendo el faltante de gasoil, hecho que complica el desarrollo de actividades ligadas a la logística y al ámbito agropecuario.

En este sentido, a través del decreto 330/2022 el gobierno nacional dispuso aumentar el porcentaje de biodiesel en el gasoil con el objetivo de contrarrestar la situación crítica que aqueja a 21 provincias, de acuerdo al último relevamiento que realizó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

De acuerdo a la normativa, se autorizó desde ayer la proporción obligatoria de biodiesel empleada en la mezcla con combustibles fósiles en busca de abastecer la mayor demanda local de gasoil, principalmente del sector agroexportador. De ese modo, se elevó un 50% el corte obligatorio para las pequeñas y medianas empresas, para llevarlo al 7,5%. Por otro lado, la normativa autorizó a todas las empresas proveedoras usar de forma transitoria y excepcional 5 puntos porcentuales adicionales de biodiesel en la mezcla con diesel, lo que llevaría la proporción de biodiesel al 12,5%.

“Este año, tanto la demanda de gasoil como su producción y abastecimiento local alcanzaron niveles históricos. Por el lado de la oferta, durante marzo-mayo 2022, la industria despachó 3,9 millones de metros cúbicos de gasoil, lo que representa un volumen récord versus prepandemia: 12 por ciento más que en 2019 (3,4 millones de metros cúbicos)”, explicaron. El informe agregó que históricamente, Argentina requiere de la importación de gasoil para cubrir parte de la demanda. Por ello, las firmas acordaron incrementar las exportaciones para garantizar el stock.



En cifras

$ 96,1

Fue el aumento que registró el Infinia diesel entre enero y lo que va de junio. A principio de año, se comercializaba a 104,90 pesos el litro en Posadas.