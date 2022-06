Cómo ahorrar en una obra sin dañar la construcción

lunes 13 de junio de 2022 | 0:00hs.

Cuando se trabaja en una obra de construcción, a veces es necesario reducir algunos gastos para no sobrepasar el presupuesto; no obstante, esto no significa que se usen materiales de menor calidad o en menor cantidad de la que sea necesaria. Si se hace esto las estructuras no serían seguras y a la larga podrían colapsar.

Tiempo en el trazado

Un buen maestro sabe que tomarse el tiempo en prepararlo todo, antes de ponerse a levantar columnas, vigas y muros, es clave, para no tener que derrumbar nada después, ya que esto representaría gastos adicionales sobre el presupuesto. Y la mejor manera de dejar todo listo para empezar un trabajo de construcción es hacer un trazado correcto de los ambientes.

El trazo es la demarcación de los ejes de los ambientes interiores de la casa que se esté construyendo. Este trazo sigue lo estipulado en los planos, al pie de la letra, así que hay que procurar tomarse el tiempo para que el trazo sea correcto incluso cuando se tenga que comprobar este proceso varias veces. Luego de tener el trazado, se podrá comenzar a levantar unos sólidos muros.

Proteger los hierros

En algunas viviendas aparecen hierros de construcción sobre el techo que se quedan así porque se planea construir una segunda planta. Pues dejar estos hierros a la intemperie no es una buena idea ya que tenderán a corroerse por reacción con el ambiente y no sólo la parte que sobresale, sino la interna. En consecuencia, deberán demolerse las estructuras para ser reemplazados posteriormente, lo que representa un sobrecosto. Para evitar que esto ocurra, sólo se debe cubrir estos hierros salientes con una falsa columna de concreto pobre.

Curar el techo

Los pisos agrietados en la segunda o tercera planta es algo que no se puede permitir. Si estas grietas aparecen significa que no se ha cumplido con curar adecuadamente la superficie los días posteriores al vaciado de concreto y esto es un error. Luego de que se termine el vaciado de concreto en cualquier losa o techo se debe mantener esta superficie húmeda por siete días, esta es la mejor manera de evitar grietas.

Proteger las herramientas

En especial cuando se trate de herramientas de acero o metales que tiendan a oxidarse. Si se protege las herramientas hoy, mañana no se tendrá que reemplazarlas y se evitarán estos gastos adicionales.

No ahorrar en materiales

Cuando se quiera ahorrar al construir una obra, nunca se debe reducir gastos en los materiales, ya que bien se sabe que lo barato sale caro. Al usar materiales baratos, las estructuras no sólo no serán seguras, sino que la construcción requerirá de mayores reparaciones durante su vida útil, además, los materiales de baja calidad pueden ocasionar más trabajo, ya sea en reparaciones o porque no se ajustan a lo que realmente se necesita.

Por qué es importante reciclar

El reciclaje es importante para no dañar el entorno natural en el que se vive.

Es por eso que, cuando se decide reciclar productos como la chatarra, lo que estamos haciendo es reducir la contaminación de la tierra.

Pero ¿cómo es posible reducir el impacto ambiental con el reciclaje de metal? Lo que sucede es que cuando las empresas prefieren el uso de metales reciclados por sobre los materiales vírgenes, se ahorra la energía en la fabricación, además el reúso representa un 95% menos de contaminación.

La gran ventaja que ofrece el reciclaje de chatarra es que esta puede ser reutilizada una cantidad ilimitada de veces, lo que no sucede con otros productos como, por ejemplo, el papel.

Además, los metales no suelen perder calidad en el proceso de fabricación y el proceso de reutilización es menos contaminante que el de extracción y fabricación de productos metálicos vírgenes.