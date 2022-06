Se vieron las primeras escarchas en las chacras y los productores ya se preparan para el invierno

sábado 11 de junio de 2022 | 12:08hs.

Llegó la temporada de frío, en cercanía a la llegada del invierno, se empezó a observar en distintos puntos de la provincia escarchas y hasta en algunas zonas mas bajas heladas. En el caso de Ruiz de Montoya, hoy sábado el pasto amaneció con algunas escarchas y por ello, productores de la zona empezaron a tomar las precauciones para no perder la cosecha en períodos de fríos intensos. Los pronosticos indican que entre esta noche y la mañana del domingo las heledas podrían ser más fuertes.

En este caso, Héctor Cruj, productor montoyense, dialogó con El Territorio y contó como resguarda las plantaciones. "Tapamos con hoja de pino las ramas para empezar a plantar en julio y en cuanto a las plantas de yerba, el próximo mes empezamos con la tarefa por lo que ahora también estamos cuidando para no perder".

"El trabajo en la chacra no es fácil, complica varios factores, los momentos de sequía mueren plantas no se puede producir y si llueve varios días y con abundancia puede erosionar la tierra, por eso el trabajo no es nada sencillo", cerró.

Llegó la Ola Polar

La ola polar anunciada hizo su ingreso a la provincia en la tarde de ayer. Se espera que hoy el aire frío intensifique su presencia y mañana podría haber heladas en algunas zonas de la provincia, según pronosticó la Dirección de Alerta Temprana de Misiones.

Hoy el aire frío y seco mejorará las condiciones del tiempo en toda la provincia con cielo mayormente despejado en el Sur y Centro provincial, pero con descensos significativos de temperatura.

“Amanecerá frío y es probable además que se registren heladas desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo”, explicó Alerta Temprana.

La mayor temperatura del día se producirá en la ciudad de Puerto Iguazú con 14° y la más baja en Apóstoles con 3° y 1° de sensación térmica.

En detalle, en la zona Sur la máxima estimada será de 13° y la mínima de 3°, en el Centro la mínima se ubicará en 2° y la máxima en 12° y en el Norte la máxima será de 14° y la mínima de 2°.

Mañana la jornada será de tiempo bueno con cielo despejado y marcado descenso de la temperatura. “Se intensifica el avance de la masa de aire frío y, a la mañana, es alta la probabilidad de heladas y escarchas en toda la provincia. Se espera que las temperaturas mínimas se registren en zonas Centro y Norte. Los vientos soplarán desde el sur”, explicó el organismo.

En la zona Sur de la provincia la temperatura mínima será de 4° y la máxima de 16°, en el Centro la mínima pronosticada será de 2° y la máxima de 14° y en el Norte esperan 3° de mínima y 16° de máxima.

Invierno frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su Pronóstico Climático Trimestral (PCT) que muestra la tendencia de temperatura media y precipitación esperada para el próximo trimestre. En la edición de esta semana se pronostica como será el próximo invierno.

Allí se indica que durante este invierno las temperaturas serán, en promedio, inferiores a las normales sobre las provincias del noroeste argentino (NOA), mientras que hacia el norte y noreste argentino (NEA) se esperan valores entre normales e inferiores a lo normales.

"Además, en Córdoba y el sur del Litoral podemos esperar un trimestre junio-julio-agosto 2022 con una mayor probabilidad de temperaturas dentro del promedio para la época", informaron.